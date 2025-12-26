TRT'nin Galatasaray düşmanlığını açıkladı

Yorumcu Kaya Çilingiroğlu’nun TRT Spor ekranlarında Galatasaray’a yönelik sarf ettiği sözlerin etkisi devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan Galatasaray eski başkan adayı Süheyl Batum, TRT’ye eleştirilerde bulundu.

“KÖTÜLÜK VE DÜŞMANLIKLA KARŞI KARŞIYAYIZ”

Açıkça Galatasaray düşmanlığı yapıldığını belirten Süheyl Batum, "Galatasaray'ın bir olması lazım. Bugün Başkan istifa, Okan Buruk istifa gibi şeylerle çok birlikteliğimizi bozmamamız gerekir. Çünkü şu anda gerçekten hiç kimsenin karşılayamayacağı bir kötülük ve düşmanlıkla karşı karşıyayız. Bakın dünyada hangi takım olursa olsun medya önemlidir. Ya devletin televizyonu TRT Spor'da çıkanlara bir inceleyin. Tayfun Bayındır, Kaya Çilingiroğlu, tamamıyla bir Galatasaray düşmanlığı üstüne. Diğer televizyon kanalları bundan farklı değil. İnanılması güç” dedi.

“KIZACAĞIMIZ GÜNLER GELECEK AMA ŞU AN ZAMANI DEĞİL”

Birlik çağrısı yapan Süheyl Batum, "Dolayısıyla birbirimize bu konuda girmememiz lazım. Okan Hoca'nın Türkiye'de bu işi çözdüğünü düşünüyorum. Bu kadar baskıya Fatih Terim dayanabilirdi. Fatih Terim inanılmaz bir şeydi, çıkar, nerede kalmıştık derdi, siz bizle aynı şeyde değilsiniz bile derdi, o bütün dengeleri bozardı. Bak bu yetenek Icardi'de de var, o yüzden zaten Icardi'den nefret ediyorlar. Okan Hoca'ya da istifa etsin demeyi ben haklı görmüyorum. Okan Buruk'a, Icardi'ye, yönetime kızacağımız günler de gelecek ama şu an zamanı değil” ifadelerini kullandı.

KAYA ÇİLİNGİROĞLU NE DEMİŞTİ?

Kaya Çilingiroğlu, Galatasaray hakkında "Siz birer piyonsunuz. Şah ile vezir karar veriyor sizler de onlara uymak zorundasınız. Galatasaray ne derse o olur net. Galatasaray istediğini aldı mı aldı paşa gibi aldı. Cuma akşamı olanı görüyorsunuz bütün Türkiye gördü" sözlerini sarf etmişti.