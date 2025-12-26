Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray sürprizi: Fotoğraflar ortaya çıktı

Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray sürprizi: Fotoğraflar ortaya çıktı
Yayınlanma:
Hakan Çalhanoğlu'nun futbol merkezinde düzenlediği turnuvadaki Galatasaray sürprizi sosyal medyada gündem oldu.

Serie A ekiplerinden Inter’de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Almanya’da sahip olduğu futbol merkezinde bir turnuva düzenledi.
Söz konusu turnuvaya Hakan Çalhanoğlu’nun babasının da yer aldığı takım Galatasaray formasıyla katıldı.

2024/11/07/hbgs.jpg

GALATASARAY FORMALI TAKIMLA FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Mücadele öncesi futbol merkezine gelen Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray forması giyen takımla fotoğraf çektirdi. Milli futbolcunun tribünlerde yer alan bir çocuğun da Galatasaray formasını imzaladığı görüldü.

g9fbkdgxqaajcbl.jpg

TRANSFER İDDİASI

Yaz transfer dönemi boyunca Galatasaray’a transfer olacağı iddia edilen Hakan Çalhanoğlu, daha sonrasında Inter’de kalmıştı. Hakan Çalhanoğlu için ara transfer döneminde de Galatasaray’a transfer olabileceği iddiaları dolaşıyor.

Yunus Akgün imzayı attı: Formayla pozunu verdiYunus Akgün imzayı attı: Formayla pozunu verdi

18 MAÇTA 7 GOL VE 3 ASİST KAYDETTİ

Bu sezon Inter formasıyla 18 maça çıkan Hakan Çalhanoğlu, 7 gol ve 3 asist kaydetmeyi başardı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

