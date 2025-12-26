Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray sürprizi: Fotoğraflar ortaya çıktı

Serie A ekiplerinden Inter’de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Almanya’da sahip olduğu futbol merkezinde bir turnuva düzenledi.

Söz konusu turnuvaya Hakan Çalhanoğlu’nun babasının da yer aldığı takım Galatasaray formasıyla katıldı.

GALATASARAY FORMALI TAKIMLA FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Mücadele öncesi futbol merkezine gelen Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray forması giyen takımla fotoğraf çektirdi. Milli futbolcunun tribünlerde yer alan bir çocuğun da Galatasaray formasını imzaladığı görüldü.

TRANSFER İDDİASI

Yaz transfer dönemi boyunca Galatasaray’a transfer olacağı iddia edilen Hakan Çalhanoğlu, daha sonrasında Inter’de kalmıştı. Hakan Çalhanoğlu için ara transfer döneminde de Galatasaray’a transfer olabileceği iddiaları dolaşıyor.

18 MAÇTA 7 GOL VE 3 ASİST KAYDETTİ

Bu sezon Inter formasıyla 18 maça çıkan Hakan Çalhanoğlu, 7 gol ve 3 asist kaydetmeyi başardı.