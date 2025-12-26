Yunus Akgün imzayı attı: Formayla pozunu verdi

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz’dan sonra bir satın alma da Yunus Akgün’den geldi.

Erden Timur hakkındaki iddialar ortaya çıktı

EV ALDI ÖNÜNDE FORMAYLA POZ VERDİ

Sarı-kırmızılıların milli futbolcusu, yeni bir villa satın aldı. Geçtiğimiz günlerde imzayı atan Yunus Akgün’ün villanın önünde formayla poz vermesi sosyal medyada gündem oldu.

Yunus Akgün’ün villayı anne ve babası için aldığına dair iddialar bulunurken henüz açıklama yapılmadı.

KASIK FITIĞI AMELİYATI OLDU

Geçtiğimiz ayın başında kasık fıtığı operasyonu olan Yunus Akgün, bir süre sahalardan uzak kaldı. Sahalara yeni dönen milli futbolcu, performansıyla beğeni topladı.

19 MAÇTA 5 GOL VE 6 ASİST KAYDETTİ

Galatasaray formasıyla bu sezon 19 maça çıkan Yunus Akgün, toplamda bin 156 dakika sahada kaldı. Akgün bu sürede 5 gol ve 6 asist kaydetti.