Galatasaray PUMA'dan alacağı parayı açıkladı: Rekor anlaşma

Galatasaray, spor giyim devi Puma ile yaptığı yeni sponsorluk sözleşmesini Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüp, 10 yıllık anlaşma kapsamında sabit ve başarıya bağlı ödemelerle toplamda 97.5 milyon Euro gelir elde edecek.

SÖZLEŞME DETAYLARI AÇIKLANDI:

Kulübün yaptığı açıklamaya göre:

Süre: 2035–2036 sezonu sonuna kadar (5+5 yıl)

Sabit Ödeme: 83 milyon Euro

Başarı Bonusları: 14.5 milyon Euro’ya kadar

Toplam Potansiyel Gelir: 97.5 milyon Euro

Bu rakam, Türkiye futbol tarihinde bir kulüp ile yapılan en yüksek sponsorluk anlaşmalarından biri olarak dikkat çekti.

BONUSLAR DA VAR

Galatasaray, 20 Kasım 2023’te KAP’ta ilan edilen sözleşmenin ek protokolle revize edildiğini ve sabit ödeme tutarının 25 milyon Euro’dan 83 milyon Euro’ya çıkarıldığını duyurdu. Başarıya bağlı bonuslar ise sportif performansa göre şekillenecek.