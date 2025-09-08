'Galatasaray okul satın aldı'

'Galatasaray okul satın aldı'
Yayınlanma:
Galatasaray'ın İlkay Gündoğan transferini değerlendiren Ali Naci Küçük, kaptanlık verilmesini önerdi.

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray’da yeni transferlerden İlkay Gündoğan’ın performansı teknik heyeti sevindirdi. Oyuncunun antrenmanlardaki tutumundan memnun kalan Okan Buruk’un Eyüpspor maçında ilk 11’de şans vermesi bekleniyor.

“BİR OKUL SATIN ALDI GALATASARAY”

İlaky Gündoğan’a dair değerlendirmelerde bulunan gazeteci Ali Naci Küçük, "İlk gün Bayern Münih'in 10 numarasını çekiyorsun. Osimhen’i alıyorsun. Wilfried Singo'yu 24 yaşında buraya çekiyorsun. Sonra transferin son günü Türkiye'nin en iyi kalecisini Galatasaray'a çekmeyi başarıyorsun. İlkay Gündoğan gibi Türk Futbol Tarihi’nin en büyük kariyerini alıyorsun. İlkay Gündoğan bir okul Galatasaray için, bir okul satın aldı Galatasaray” dedi.

ilkay-gundogan.webp
İlkay Gündoğan

“İLKAY İKİNCİ KAPTAN OLMALI”

Oyuncuya kaptanlık verilmesini öneren Ali Naci Küçük, "Bence İlkay Gündoğan, ikinci kaptan olmalı. Abdülkerim bozulmasın bu noktada ama İlkay ikinci kaptan olmalı” ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

