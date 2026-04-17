Galatasaray maçı öncesi Onyekuru'dan Volkan Demirel'e şaşırtan cevap

Süper Lig’de Gençlerbirliği’nin Galatasaray’ı konuk edeceği mücadele öncesi başkent ekibinde Henry Onyekuru kadro dışı bırakılmıştı. Yıldız futbolcu sosyal medya hesabından teknik direktör Volkan Demirel’e şaşırtan bir yanıt verdi.

Süper Lig’in 30. haftasında Gençlerbirliği ve Galatasaray, Ankara’da karşı karşıya gelecek.
18 Nisan Cumartesi (yarın) Eryaman Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00’de başlayacak.

ONYEKURU KADRO DIŞI KALDI

Gençlerbirliği’nde Galatasaray maçı öncesi sürpriz bir gelişme yaşandı.
Teknik direktör Volkan Demirel, son iki maçta ilk 11’de şans verdiği Nijeryalı yıldız futbolcu Henry Onyekuru’yu kadro dışı bıraktı.

YILDIZ FUTBOLCUDAN ŞAŞIRTAN CEVAP

Henry Onyekuru, Volkan Demirel’in kadro dışı kararı ve yaptığı açıklamalar sonrası hocasına şaşırtan bir yanıt verdi.
Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Onyekuru, ‘’Teşekkürler hocam’’ yazarak alkış emojisi koydu.

VOLKAN DEMİREL NE DEDİ?

Onyekuru’nun performansından memnun olmadığını belirten Demirel, "Buradaki bütün oyuncuların sözleşmelerine bakıyorum. Şu anki profesyonel bir oyuncuyu bu şekilde kadro dışı bırakamazsınız. Bu çıkan haberlerin hepsi başka bir şey. Şöyle söyleyeyim, performansından memnun değiliz. Ben zaten her oyuncuyla ilgili hem yönetime hem de başkanıma rapor sunuyorum. Buradaki inisiyatif tamamen benle alakalıdır." ifadelerini kullandı.

‘’İSTEDİĞİM GİBİ PERFORMANS ALAMADIM’’

Sözlerine devam eden teknik adam, "Ben Onyekuru'yu oynatabilirim de oynatmayabilirim de performansından memnun da kalmayabilirim ama bunun farklı şekilde lanse edilmesi, şu an hem kulübümüze hem de takımımıza zarar verir. Onyekuru bizim oyuncumuz, 1 sene daha mukavelesi var. Oynattığım maçta iyi performans aldım ki Başakşehir maçında onu tekrar sahaya sürdüm. Ama o maçta istediğim gibi performans alamadım. Sonrasındaki raporlamamda da başka bir şey düşündüğümü dile getirdim ama bu farklı yerlere gitti. Onyekuru bizim futbolcumuz, 1 sene daha sözleşmesi var. Oyuncuyla ilgili bütün inisiyatif bende. İyi performans gösterirse başımda taşırım." yorumunu yaptı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

