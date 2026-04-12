Galatasaray Kocaelispor maçının VAR hakemi belli oldu

Süper Lig’in 29. haftasında lider Galatasaray, sahasında Kocaelispor ile karşılaşacak.

RAMS Park’ta oynanacak ve saat 20.00’de başlayacak olan mücadelede hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak.

Oğuzhan Çakır’ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Mehmet Kısal yapacak.

LİGDE 41. RANDEVU

Galatasaray ve Kocaelispor, Süper Lig tarihinde 41 kez karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılılar 25 maçtan galip ayrılırken, 7 maçı da Kocaelispor kazandı.

9 maçta ise beraberlik bozulmadı.

Kocaelispor, ligin ilk yarısında oynanan maçta Galatasaray’ı 1-0 mağlup etmişti.

İÇ SAHADA UZUN SERİ

Galatasaray, Süper Lig’de sahasında kaybetmiyor.

Son olarak 2023-2024 sezonunun 37. haftasında sahasında Fenerbahçe’ye 1-0 kaybeden sarı-kırmızılılar, bu mücadele sonrası çıktığı 32 maçta da yenilgi yüzü görmedi.

Bu maçlarda 26 galibiyet elde eden Galatasaray, 6 kere de berabere kaldı.

VAR HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu, mücadelenin VAR hakemini açıkladı.

VAR’da Adnan Deniz Kayatepe, AVAR'da İbrahim Çağlar Uyarcan olacak.