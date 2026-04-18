Galatasaray, Süper Lig’in 30. haftasında Gençlerbirliği deplasmanına çıktı.

Eryaman Stadyumu’nda oynanan mücadele, Galatasaray’ın 2-1’lik galibiyeti ile tamamlandı.

Galatasaray, 2. dakikada Mauro Icardi’nin attığı golle maçta 1-0 öne geçti.

Dakikalar 35’i gösterdiğinde sahneye çıkan Yunus Akgün, Galatasaray’ın ikinci golünü kaydetti.

İlk yarı Galatasaray’ın 2-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci yarıda Gençlerbirliği 67. dakikada M’Baye Niang ile farkı 1’e indirdi ancak bu gol yeterli olmadı.

FENERBAHÇE İLE FARKI AÇTI

Galatasaray, Fenerbahçe’nin Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldığı haftada hata yapmadı ve puanını 71 yaparak sarı-lacivertliler ile puan farkını 4’e yükseltti.

Ligdeki galibiyet hasretini 10 maça yükselten Gençlerbirliği ise 25 puanla küme düşme hattının bir basamak üstünde 15. sırada yer aldı.

31. HAFTADA DEV DERBİ

Galatasaray ve Fenerbahçe, Süper Lig’in 31. haftasında karşı karşıya gelecek.

Şampiyonluk yarışında büyük önem arz eden derbi, 26 Nisan Pazar günü oynanacak ve saat 20.00’de başlayacak.

GALATASARAY 2 GOLÜ DE İLK YARIDA BULDU

2. dakikada Sane'nin orta sahadan savunmanın arkasına doğru yerden gönderdiği topa Yunus Akgün'ün dokunmasının ardından Icardi, ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Arjantinli golcü, düzgün bir vuruşla Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi.

4. dakikada Gençlerbirliği, ceza yayının birkaç metre dışından serbest vuruş kazandı. Göktan Gürpüz'ün şutu kalenin üstünden auta gitti.

17. dakikadaki Gençlerbirliği atağında ceza sahasının sol köşesindeki Tongya, önünü boşaltıp şutunu çekti. Kaleci Uğurcan Çakır, üzerine gelen meşin yuvarlağı sektirmeden tuttu.

24. dakikada bu kez Galatasaraylı Sallai, ceza sahasının dışından çektiği şutla şansını denedi. Top, az farkla kalenin üstünden dışarı çıktı.

35. dakikada Sane'nin ara pasıyla ceza sahasının solunda topla buluşan Sara, meşin yuvarlağı altıpasa doğru gönderdi. Yunus Akgün'e, kaleciyi geçen topu ağlarla buluşturmak kaldı: 0-2.

