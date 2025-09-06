Galatasaray 30 milyon euroyu Fenerbahçe yüzünden verdi: İş Zorlu Center'da bitti

Kaleci Fernando Muslera'nın ayrılmasından sonra aylarca Brezilyalı kaleci Ederson'un peşinden koşan Galatasaray, ani bir kararla Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır'ı transfer etti.

Herkesin dikkatini çeken ise sarı kırmızılı kulübün bonservis bedeli olarak 30 milyon euro ödeyecek olmasıydı.

Peki ne olmuştu, fiyat nasıl bu hale gelmişti, nedeni neydi?

Gazeteci Tahir Kum, detayları Türkiye gazetesindeki yazısında anlattı.

Tahir Kum'un yazısından öne çıkan bölümler şöyle:

- Aslında işin kırılma anı F.Bahçe’nin aylardır uğraştığı Uğurcan Çakır transferinde umudunu kesmesiyle oldu. Başkanlar düzeyinde (Ali Koç-Ertuğrul Doğan) bir kez bile görüşme olmamasına rağmen ortak dostlarla yürütülen temaslarda Uğurcan için F.Bahçe 14+4 milyon avroluk teklif sundu. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da “Bu rakamlara masaya dahi oturmam” mesajı yolladı.

- Umudu kırılan ve geçtiğimiz hafta Uğurcan Çakır defterini kapatan F.Bahçe yönetimi, M. City’nin kalecisi Ederson ile masaya oturdu. Sarı lacivertliler, G.Saray’ın aylardır uğraştığı ve işi resmiyete dökmekte geciktiği Brezilyalı kalecinin işini 48 saat içinde bitirdi.

- Ve Dursun Özbek yönetimi Ederson cephesinden “Biz F.Bahçe ile anlaştık” haberinin gelmesi üzerine şoka girdi. Hemen acil eylem planına geçildi ve “Çare Uğurcan” denilerek Ertuğrul Başkan’ın kapısı çalındı. İlk temas başkanlar düzeyinde geçtiğimiz cumartesi günü gerçekleşti, taraflar pazartesi görüşmek üzere anlaştı.

- Ve o pazartesi günü geldi… Saat 16.00 sularında Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’ın Zorlu Center’daki ofisine gitti Uğurcan Çakır pazarlığı başladı. Görüşme yaklaşık 2,5-3 saat sürdü. Aslında Başkan Doğan’ın Uğurcan’ı göndermeye niyeti yoktu. Ancak oyuncunun ayrılma isteğinin fazla olması Trabzonspor Başkanını ‘tok satıcı’ rolüne büründürdü. Ertuğrul Doğan “30 milyon avrodan bir kuruş aşağı olmaz” diyerek pazarlığa başladı. Aslında fazla da pazarlık denemez çünkü eli güçlü olan Trabzonspor, transfere mecbur görünen ise Galatasaray’dı. Dursun Özbek’in yapabildiği tek şey, 30 milyon avroluk talebin sadece 3 milyon avrosunu bonusa çevirmek oldu. Ki ona da bonus (neredeyse garanti) denemez. Özetle bonusun ne olduğunu bilseniz kafadan bu transfere 30 milyon avro yazarsınız zaten.