Futbolcular bir anda yere yatıp hayatta kalma taktiği uyguladılar

Maçın 77. dakikasında sahaya aniden arı sürüsü girmesiyle birlikte hem futbolcular hem hakemler hem de saha kenarındaki görevliler büyük panik yaşadı.

Arıların saldırısı karşısında oyuncuların refleksi, Afrika’da yaygın olarak bilinen bir korunma yöntemine dönüştü: yere yatıp hareketsiz kalmak.

HAYATTA KALMA TAKTİĞİ

Tüm futbolcuların aynı anda çimlere uzanması, stadyumda sıra dışı görüntülere neden oldu. Bu yöntem, arıların saldırganlığını tetiklememek için yerel halk tarafından sıkça tercih ediliyor. Özellikle Afrika ülkelerinde bu hareket hayatta kalma taktiği olarak biliniyor.

İŞTE O VİDEO:

GÖREVLİLER DE ETKİLENDİ

Saldırı yalnızca sahadaki oyuncularla sınırlı kalmadı. Yedek kulübesi, saha kenarındaki teknik ekip ve hatta kameraman da arıların hedefi oldu. Bazı futbolcular tribün altına sığınırken, stadyumdaki taraftarlar da kısa süreli panik yaşadı. Neyse ki olayda ciddi bir yaralanma yaşanmadı.

MAÇ DURDU

Yaklaşık beş dakika süren arı istilasının ardından sürü sahadan uzaklaştı. Hakemlerin ve görevlilerin yaptığı kısa değerlendirme sonrası karşılaşma kaldığı yerden devam etti.

Olay, sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, Tanzanya futbolunun doğayla iç içe yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi.