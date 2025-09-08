Futbol dünyası şokta: Ünlü futbolcunun babası cinsel saldırı suçlamasıyla hakim karşısına çıkacak
İngiltere'de Premier Lig yıldızının babası Wetherspoon'daki bir barda cinsel saldırıda bulunmakla suçlandı.
The Sun gazetesinin haberine göre, Premier Lig yıldızının babası Wetherspoon'daki bir barda cinsel saldırıda bulunmak suçlamasıyla hakim karyşısıa çıkacak.
60'lı yaşlardaki adamın indirimli bir barda gece dışarı çıktığında bir kadına uygunsuz şekilde dokunduğu iddiasıyla suçlandığı belirtildi.
Kadının şikayeti üzerine harekete geçen polisin sorguladığı adamın suçlamayı reddettiği, ancak güvenlik kamerası görüntülerinin ortaya çıktığı ifade edildi. Görüntülerde adamın kadına arkadan yaklaşarak uygunsuz şekilde dokunduğunun belirlendiği ileri sürüldü.
Teslim olan ünlü futbolcunun babasının kefaletle serbest bırakıldığı, ancak önümüzdeki ay Sheffield Sulh Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacağı haberde yer aldı.
Savcılık sözcüsünün de adamın cinsel saldırı suçlamasıyla yargılandığını doğruladığı bildirildi.