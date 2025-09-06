Filenin Sultanları destan yazdı: Tarihi maçtan tarihi fotoğraflar

Türkiye'nin gururu Filenin Sultanları, tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası'nda finale çıktı.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, yarı finalde Japonya'yı zorlu geçen maçta 3-1 yenerek destan yazdı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda Melissa Vargas, 28 sayıyla maçın en skoreri oldu.

Melissa Vargas'ı 13'er sayıyla Ebrar Karakurt ve Eda Erdem Dündar takip etti.

İtalyan başantrenör Daniele Santarelli yönetiminde Türkiye, Japonya'yı eleyerek Dünya Şampiyonası'nda ilk kez finale yükselme başarısı gösterdi. Santarelli ise daha önce Sırbistan ile organizasyonun finalinde mücadele edip, altın madalyanın sahibi olmuştu.

Tecrübeli başantrenörün, milli takımla Avrupa Şampiyonası ve Milletler Ligi'nde, altın madalyası bulunuyor.

İşte tarihi maçtan tarihi fotoğraflar: