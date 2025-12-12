Tarihinin en zor günlerini geçiren Adana Demirspor FIFA'dan gelen haberle yıkıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), FIFA Disiplin Komitesi’nin aldığı kararı kamuoyuna duyurdu.

Karara göre Adana Demirspor’a 1 dosya kapsamında 6 puan silme cezası uygulandı.

TFF AÇIKLAMASI:

Federasyonun resmi açıklamasında şu ifadeler yer aldı: FIFA Disiplin Komitesi tarafından Adana Demirspor Kulübüne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır.

FIFA açıkladı: Adana Demirspor yıkıldı

LİGİN DİBİNE DEMİR ATTI

Adana Demirspor, Trendyol 1. Lig’de eksi 28 puanla son sırada yer alıyor. FIFA'dan gelen 6 puanlık bu ceza, kulübün ligdeki durumunu daha da zorlaştırdı.

BOLU'YA 6-1 KAYBETTİ

Trendyol 1. Lig’in 17. haftasında Adana Demirspor, Hatay’da karşılaştığı Boluspor’a 6-1 mağlup oldu. Boluspor, etkili hücum performansıyla sahadan farklı bir galibiyetle ayrıldı.

Maçın golleri:

Boluspor: Doğancan (7. dakika), Hasani (21, 34, 76. dakikalar), Arda Usluoğlu (58. dakika).

Adana Demirspor: Kürşat Türkeş Küçük (90. dakika)

Bu skorla Boluspor, ligde önemli bir galibiyet elde ederken Adana Demirspor’un kötü gidişi devam etti.