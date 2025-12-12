FIFA acımadı: TFF 6 puan silme cezasını duyurdu

FIFA acımadı: TFF 6 puan silme cezasını duyurdu
Yayınlanma:
Süper Lig'den düştükten sonra bir türkü toparlanamayan Adana Demirspor'a bir darbe de FIFA'dan geldi. İşte gelişmeler...

Tarihinin en zor günlerini geçiren Adana Demirspor FIFA'dan gelen haberle yıkıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), FIFA Disiplin Komitesi’nin aldığı kararı kamuoyuna duyurdu.
Karara göre Adana Demirspor’a 1 dosya kapsamında 6 puan silme cezası uygulandı.

tfff.png

TFF AÇIKLAMASI:

Federasyonun resmi açıklamasında şu ifadeler yer aldı: FIFA Disiplin Komitesi tarafından Adana Demirspor Kulübüne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır.

2025/10/17/fifa-v7m4-cover-jpg.webp
FIFA açıkladı: Adana Demirspor yıkıldı

LİGİN DİBİNE DEMİR ATTI

Adana Demirspor, Trendyol 1. Lig’de eksi 28 puanla son sırada yer alıyor. FIFA'dan gelen 6 puanlık bu ceza, kulübün ligdeki durumunu daha da zorlaştırdı.

BOLU'YA 6-1 KAYBETTİ

Trendyol 1. Lig’in 17. haftasında Adana Demirspor, Hatay’da karşılaştığı Boluspor’a 6-1 mağlup oldu. Boluspor, etkili hücum performansıyla sahadan farklı bir galibiyetle ayrıldı.

adana.webp

Maçın golleri:

Boluspor: Doğancan (7. dakika), Hasani (21, 34, 76. dakikalar), Arda Usluoğlu (58. dakika).
Adana Demirspor: Kürşat Türkeş Küçük (90. dakika)
Bu skorla Boluspor, ligde önemli bir galibiyet elde ederken Adana Demirspor’un kötü gidişi devam etti.

Asgari ücrette beklenmedik rakamı açıkladı
İstanbul’da yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uzmanı yağış için net tarih verdi
Şimşek'in enflasyon hedefinin nasıl tutacağı ortaya çıktı: Vay memurun emeklinin haline!
Google halktv.com.tr'nin emeğine nasıl çöküyor? İşte yeni delil ve yeni ifşa! Varan 2
Ela Rumeysa Cebeci Mehmet Akif Ersoy sessizliğini bozdu! "Fotoğraf" iddiasına yanıt verdi
Dünyada en çok araba nerede satılıyor? İşte rekor kıran ülke
Dünyada en çok araba nerede satılıyor? İşte rekor kıran ülke
2026'da çalışanlar 45 gün izin yapacaklar
2026'da çalışanlar 45 gün izin yapacaklar
Zonguldak'tan çıktı Fatih Terim'i de Mustafa Denizli'yi de geride bıraktı
Zonguldak'tan çıktı Fatih Terim'i de Mustafa Denizli'yi de geride bıraktı
11 yılda çıkarıldı tam tamına 2,9 milyon metrekare
11 yılda çıkarıldı tam tamına 2,9 milyon metrekare
Dünyanın dört bir yanından akın akın gelecekler: Milyonlarca euro verecekler
Dünyanın dört bir yanından akın akın gelecekler: Milyonlarca euro verecekler
Spor
Sadettin Saran okul açtı
Sadettin Saran okul açtı
Norveç'te Fenerbahçe depremi: Acımasız bir fiyasko
Norveç'te Fenerbahçe depremi: Acımasız bir fiyasko
Galatasaray'ın sözleşme için tek şartı belli oldu: Icardi'ye yapılacak teklif ortaya çıktı
Galatasaray'ın sözleşme için tek şartı belli oldu: Icardi'ye yapılacak teklif ortaya çıktı