FIFA acımadı: TFF 6 puan silme cezasını duyurdu
Tarihinin en zor günlerini geçiren Adana Demirspor FIFA'dan gelen haberle yıkıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), FIFA Disiplin Komitesi’nin aldığı kararı kamuoyuna duyurdu.
Karara göre Adana Demirspor’a 1 dosya kapsamında 6 puan silme cezası uygulandı.
TFF AÇIKLAMASI:
Federasyonun resmi açıklamasında şu ifadeler yer aldı: FIFA Disiplin Komitesi tarafından Adana Demirspor Kulübüne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır.
LİGİN DİBİNE DEMİR ATTI
Adana Demirspor, Trendyol 1. Lig’de eksi 28 puanla son sırada yer alıyor. FIFA'dan gelen 6 puanlık bu ceza, kulübün ligdeki durumunu daha da zorlaştırdı.
BOLU'YA 6-1 KAYBETTİ
Trendyol 1. Lig’in 17. haftasında Adana Demirspor, Hatay’da karşılaştığı Boluspor’a 6-1 mağlup oldu. Boluspor, etkili hücum performansıyla sahadan farklı bir galibiyetle ayrıldı.
Maçın golleri:
Boluspor: Doğancan (7. dakika), Hasani (21, 34, 76. dakikalar), Arda Usluoğlu (58. dakika).
Adana Demirspor: Kürşat Türkeş Küçük (90. dakika)
Bu skorla Boluspor, ligde önemli bir galibiyet elde ederken Adana Demirspor’un kötü gidişi devam etti.