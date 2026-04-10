Fenerbahçe'ye Kayseri'de coşkulu karşılama

Fenerbahçe'ye Kayseri'de coşkulu karşılama
Süper Lig'de Kayserispor'a konuk olacak Fenerbahçe kente geldi. Sarı-lacivertli kafile, taraftarlarca coşkuyla karşılandı.

Süper Lig'in 29’uncu haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler mücadele öncesi kente geldi.

TARAFTARLARDAN COŞKULU KARŞILAMA

Yarın Zecorner Kayserispor'a konuk olacak Fenerbahçe saat 17.00’de havayolu ile Kayseri'ye ulaştı. Fenerbahçeli çok sayıda taraftar takımlarını karşılamak için havalimanı girişine ve takımın konaklayacağı otelin önüne geldi. Sarı lacivertlileri taşıyan otobüs otele geldiğinde çok sayıda taraftar futbolculara sevgi gösterilerinde bulundu.

ALİ YILMAZ DÜDÜK ÇALACAK

11 Nisan Cumartesi günü RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Yılmaz yönetecek. Yardımcıları ise Anıl Usta ile Samet Çiçek olacak.

KAYSERİSPOR KÜMEDE KALMAYA ÇALIŞIYOR

Geride kalan 28 haftada 63 puan toplayan Fenerbahçe, 2. sırada yer alıyor. 23 puandaki Kayserispor ise 16. sırada bulunuyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı: Dünyanın en uzunu olacak
Dünyanın en uzunu olacak
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı
Artemis II'den şok eden keşif: Ay'ın rengi gri değilmiş
Artemis II'den şok eden keşif
Ay'ın rengi gri değilmiş
İSKİ: Artık geri sayım bitti! İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İSKİ: Artık geri sayım bitti!
İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İran hangi gemilerin Hürmüz'den geçebileceğini açıkladı
İran, ABD'ye yeşil ışık yaktı
Altın nişanlı kahraman sıçan için 7 metrelik heykel dikildi
Kahraman sıçan Magawa
Altın nişan verdiler, heykelini diktiler
Ay’dan dönüş başladı: Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Ay’dan dönüş başladı:
Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Samsung varisi vergi ödemek için 2.1 milyar dolarlık hissesini sattı
Samsung'un mirası ortalığı karıştırdı
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
Ankara'ya 4 yeni metro hattı geliyor: 44 kilometre uzunluğunda olacak
44 kilometre uzunluğunda olacak
Ankara'ya 4 yeni metro hattı geliyor
Spor
Konyasporlu futbolcular polis oldu
Konyasporlu futbolcular polis oldu
Enes Ünal da oynadı: Arsenal evinde yıkıldı
Enes Ünal da oynadı: Arsenal evinde yıkıldı
Fatih Tekke'den sakatlanan Onuachu için açıklama
Fatih Tekke'den sakatlanan Onuachu için açıklama