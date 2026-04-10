Süper Lig'in 29’uncu haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler mücadele öncesi kente geldi.

TARAFTARLARDAN COŞKULU KARŞILAMA

Yarın Zecorner Kayserispor'a konuk olacak Fenerbahçe saat 17.00’de havayolu ile Kayseri'ye ulaştı. Fenerbahçeli çok sayıda taraftar takımlarını karşılamak için havalimanı girişine ve takımın konaklayacağı otelin önüne geldi. Sarı lacivertlileri taşıyan otobüs otele geldiğinde çok sayıda taraftar futbolculara sevgi gösterilerinde bulundu.

ALİ YILMAZ DÜDÜK ÇALACAK

11 Nisan Cumartesi günü RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Yılmaz yönetecek. Yardımcıları ise Anıl Usta ile Samet Çiçek olacak.

KAYSERİSPOR KÜMEDE KALMAYA ÇALIŞIYOR

Geride kalan 28 haftada 63 puan toplayan Fenerbahçe, 2. sırada yer alıyor. 23 puandaki Kayserispor ise 16. sırada bulunuyor.