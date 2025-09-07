Fenerbahçe'nin yeni transferinden kötü haber: Sakatlandı

Fenerbahçe'nin yeni transferinden kötü haber geldi.

Sarı lacivertli takımın İngiltere'nin West Ham takımından transfer ettiği Edson Alvarez, Meksika Milli Takımı'yla çıktığı Japonya maçında sakatlandı.

Fenerbahçe, Edson Alvarez'i sezon alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralamıştı.

Karşılaşmanın 32. dakikasında sakatlanan 28 yaşındaki futbolcu oyuna devam edemedi.

Edson Alvarez'in sakatlığı ile ilgili şu anada kadar herhangi bir açıklama yapılmadı.

Fenerbahçe'nin Meksika Milli Takımı yetkililerinden sakatlıkla ilgili bilgi almak için harekete geçtiği belirtildi.

Meksika Milli Takımı ile Japonya Milli Takımı arasında oynanan hazırlık maçı 0-0 sona erdi.