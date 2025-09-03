Fenerbahçe'den kahreden haber: Yıldız oyuncunun ön çapraz bağı yırtıldı

Fenerbahçe Kulübü, yıldız oyuncusu ile ilgili sakatlık açıklaması yaptı.

Yapılan açıklamada Angolalı basketbolcuyla ilgili kötü haber verildi.

Sarı lacivertli kulüp internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Angola Milli Takımı formasıyla mücadele ettiği Afrika Kupası’nda sol dizinden talihsiz bir sakatlık yaşayan oyuncumuz Jilson Bango, Milli Takım sürecinin ardından ülkemize getirilmiş ve kontrolleri sağlık ekibimizin gözetiminde devam ettirilmiştir.

Medicana Ataşehir Hastanesi’nde yapılan detaylı kontrollerin ardından sporcumuzda ön çapraz bağ yırtığı tespit edilmiştir.

Jilson Bango’ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."