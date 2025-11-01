Fenerbahçe'den farklı galibiyet
Yayınlanma:
Dardanel Çanakkale Belediyespor'a konuk olan Fenerbahçe Opet, 103-81'lik skorla galip ayrıldı.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Dardanel Çanakkale Belediyespor ile karşı karşıya geldi.
Fenerbahçe'den Beşiktaş derbisi için açıklama
22 SAYI FARK
Çanakkale Sporcu Gelişim Merkezi’nde oynanan mücadelede sarı-lacivertliler, parkeden 103-81’lik üstünlükle ayrılmayı başardı.
DETAYLAR
Hakemler: Hüseyin Çamcı, Burak Durmuş, Burak Aktaş
Dardanel Çanakkale Belediyespor: Peddy 6, Meryem Gültekin 12, Saliha Mandıracı 3, Başak Altunbey 9, Wallace 18, Powers 26, Elif Emirtekin , Simge Tokmak 7
Fenerbahçe Opet: Sevgi Uzun 5, Olcay Çakır Turgut 5, Allen 8, Alperi Onar 14, Meesseman 26, Tilbe Şenyürek 15, McBride 16, Allemand 6, Billings 8
1. Periyot: 15-36
Devre: 40-61
3. Periyot: 66-84
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor
Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura