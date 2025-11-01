Fenerbahçe'den farklı galibiyet

Fenerbahçe'den farklı galibiyet
Yayınlanma:
Dardanel Çanakkale Belediyespor'a konuk olan Fenerbahçe Opet, 103-81'lik skorla galip ayrıldı.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Dardanel Çanakkale Belediyespor ile karşı karşıya geldi.

22 SAYI FARK

Çanakkale Sporcu Gelişim Merkezi’nde oynanan mücadelede sarı-lacivertliler, parkeden 103-81’lik üstünlükle ayrılmayı başardı.

DETAYLAR

Hakemler: Hüseyin Çamcı, Burak Durmuş, Burak Aktaş

Dardanel Çanakkale Belediyespor: Peddy 6, Meryem Gültekin 12, Saliha Mandıracı 3, Başak Altunbey 9, Wallace 18, Powers 26, Elif Emirtekin , Simge Tokmak 7

Fenerbahçe Opet: Sevgi Uzun 5, Olcay Çakır Turgut 5, Allen 8, Alperi Onar 14, Meesseman 26, Tilbe Şenyürek 15, McBride 16, Allemand 6, Billings 8

1. Periyot: 15-36

Devre: 40-61

3. Periyot: 66-84

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

