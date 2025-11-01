Fenerbahçe'den Beşiktaş derbisi için açıklama

Fenerbahçe'den Beşiktaş derbisi için açıklama
Yayınlanma:
Beşiktaş'a konuk olacak Fenerbahçe deplasman tribününde yerlerini alacak taraftarlar için bir açıklama yaptı.

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. 2 Kasım Pazar günü Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesi Fenerbahçe'den bir açıklama geldi.

DEPLASMANA GELECEK OLANLARA UYARI

Sarı-lacivertliler yaptığı açıklamada deplasman tribününde yer alacak taraftarlara bilgilendirme ve uyarılarda bulundu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu 11. haftasında, 2 Kasım 2025 Pazar akşamı oynanacak olan Beşiktaş - Fenerbahçe maçı için deplasman tribününden bilet sahibi olan taraftarlarımızın Beşiktaş Park’a ulaşımı, güvenlik tedbirleri kapsamında toplu olarak kulübümüz tarafından organize edilen otobüslerle sağlanacaktır. Bu bağlamda bilet sahibi taraftarlarımızın maç günü en geç saat 15.00’te toplanma noktası olarak belirlenen, Recep Peker Caddesi, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Protokol Tribünü önünde olmaları gerekmektedir.

2024/11/08/hbfb.jpg

Taraftarlarımızı götürecek otobüsler saat 16.00’da hareket edecektir. Deplasman tribününe münferit giriş yapılamayacak olup, taraftarlarımızın konuya hassasiyet göstermeleri önemle rica olunur. Stadyuma gidiş - geliş esnasında taraftarlarımızın sebebiyet verebileceği herhangi bir olumsuz durumda 6222 sayılı kanun kapsamında emniyet güçleri tarafından işlem yapılabileceğini hatırlatmak isteriz. Başka bir taraftara ait kare kodun kullanılması veya aynı biletle birden fazla giriş yapılmaya çalışılması gibi durumlarda, bu eylemler tamamen kulübümüz dışında gerçekleşen ihlaller kapsamında değerlendirilecek olup, söz konusu tespitlerin yapılması halinde sorumluluk ilgili kişilerde olacaktır. Bu tür usulsüz giriş teşebbüsleri emniyet birimlerince 6222 sayılı kanun çerçevesinde işlem yapılmasına neden olabilecektir.

TFF skandal sonrası atayacak hakem bulamadı: Maçlar zorunlu ertelendiTFF skandal sonrası atayacak hakem bulamadı: Maçlar zorunlu ertelendi

Passo taraftar kartının kişiye henüz ulaşmaması ya da Passo mobil uygulamasına erişim sorunu vb. sebeplerden dolayı müsabakaya tek geçişlik passcard ile giriş yapacak taraftarlarımız, tek geçişlik kartlarını sadece stadyumumuzda bulunan Passo gişelerinden temin edebileceklerdir. Bu kartları sadece bilet sahibi taraftarın kendisi, Passo kart başvurusu sırasında kullandığı kimlik ya da pasaportun ibrazı ile gişelerden alabilecektir. 2 Kasım 2025 Pazar günü, Maraton Tribünü Passo gişesi kapalı olacak olup, Recep Peker Caddesi ve Şefik Bey Sokak’ta bulunan Passo gişeleri hizmet verecektir."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

TFF skandal sonrası atayacak hakem bulamadı: Maçlar zorunlu ertelendi
Bahisçi hakemler en çok hangi takımı yaktı?
Yağış beklenirken sıcaklar terletecek: Meteoroloji'den 'pastırma sıcakları' alarmı
Milyonlarca kişi diken üstünde: Her an deprem olabilecek 3 fayı açıkladı
Milyonlarca kişi diken üstünde: Her an deprem olabilecek 3 fayı açıkladı
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
İspanyol YouTuber Beyoğlu'nda kabusu yaşadı: Kovalamaca, takip, tehdit...
2025 bitmeden başvuran kazanacak: Emeklilikte 200 bin liraya kadar kazanç sağlayabilecek!
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor: Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor
Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Deprem uzmanı Sındırgı depremlerinin sebebini açıkladı: Çarpıcı İstanbul ve Manisa tahmini
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Spor
Spalletti Kenan Yıldız'ı kadroya almadı
Spalletti Kenan Yıldız'ı kadroya almadı
Hacıosmanoğlu Zorbay Küçük'ün bahis hesabında ne kadar olduğunu açıkladı
Hacıosmanoğlu Zorbay Küçük'ün bahis hesabında ne kadar olduğunu açıkladı