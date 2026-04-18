Fenerbahçe'de olay hareket: Maç biter bitmez stadı terk etti
Süper Lig’in 30. haftasında Fenerbahçe sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu’nda oynanan mücadelede taraflar sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı.
RİZESPOR SON ANDA BERABERLİĞİ BULDU
Sarı-lacivertliler geriye düştüğü maçta son anlara 2-1’lik üstünlükle girse de 90+8’de işler değişti. Kendi yarı sahasından serbest vuruş kullanan Karadeniz ekibi, Sagnan’ın kafa vuruşuyla durumu 2-2’ye getirdi.
MAÇ BİTER BİTMEZ GUENDOUZI STADI TERK ETTİ
Alınan bu beraberlik derbi öncesi Fenerbahçe’de moralleri alt üst ederken son düdüğün ardından bir görüntü dikkat çekti.
Maçın ardından Fenerbahçeli futbolcular bir süre daha sahada kalırken Matteo Guendouzi doğrudan soyunma odasına gitti. Üstünü değiştirip eşyalarını alan Fransız futbolcu hızlı adımlarla stadı terk etti.
GALATASARAY İÇİN BÜYÜK ŞANS
Ligde 67 puana ulaşan Fenerbahçe, 2. sırada yer aldı. Lider Galatasaray, Gençlerbirliği deplasmanından galip ayrılması halinde farkı 4’e çıkaracak.
HAFTAYA DERBİ VAR
Ezeli rakipler ligin bir sonraki haftasında kozlarını paylaşacak. 26 Nisan Pazar günü Rams Park’ta oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak.