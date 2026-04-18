Fenerbahçe'de olay hareket: Maç biter bitmez stadı terk etti

Yayınlanma:
Çaykur Rizespor'u konuk eden Fenerbahçe galibiyeti son anda gelen golle kaçırdı. Sarı-lacivertlilerde Matteo Guendouzi son düdüğün çalmasının ardından koşarak içeri gitti. Fransız futbolcu stadı terk eden ilk isim oldu.

Süper Lig’in 30. haftasında Fenerbahçe sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu’nda oynanan mücadelede taraflar sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı.

RİZESPOR SON ANDA BERABERLİĞİ BULDU

Sarı-lacivertliler geriye düştüğü maçta son anlara 2-1’lik üstünlükle girse de 90+8’de işler değişti. Kendi yarı sahasından serbest vuruş kullanan Karadeniz ekibi, Sagnan’ın kafa vuruşuyla durumu 2-2’ye getirdi.

MAÇ BİTER BİTMEZ GUENDOUZI STADI TERK ETTİ

Alınan bu beraberlik derbi öncesi Fenerbahçe’de moralleri alt üst ederken son düdüğün ardından bir görüntü dikkat çekti.

Maçın ardından Fenerbahçeli futbolcular bir süre daha sahada kalırken Matteo Guendouzi doğrudan soyunma odasına gitti. Üstünü değiştirip eşyalarını alan Fransız futbolcu hızlı adımlarla stadı terk etti.

GALATASARAY İÇİN BÜYÜK ŞANS

Ligde 67 puana ulaşan Fenerbahçe, 2. sırada yer aldı. Lider Galatasaray, Gençlerbirliği deplasmanından galip ayrılması halinde farkı 4’e çıkaracak.

HAFTAYA DERBİ VAR

Ezeli rakipler ligin bir sonraki haftasında kozlarını paylaşacak. 26 Nisan Pazar günü Rams Park’ta oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Real Madrid'de kriz çıktı: Arda Güler listede yok
Ev kullanımı için “tak çalıştır” ısıtma sistemine ne dersiniz? Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının!
Hem ısıtan hem soğutan "mono" sistem
Akıllı evlerin akıllı üyesi! Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor: Baraj kapakları bir bir açıldı
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor:
Baraj kapakları bir bir açıldı
Soluksuz 49 saat: Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor!
49 saat hiç durmadılar!
Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Eskiden belleri bükülürdü! Şimdi yatarak para kazanıyorlar
Eskiden belleri bükülürdü!
Yatarak para kazanıyorlar
Pıhtı bir anda atmaz yıllarca yolunu gözler!
2026’ da kimliğiniz garajınızda saklı!
Bu ülke yok oluyor: Tarihin ilk toplu ulusal göçü gerçekleşiyor
Ülkeleri yok oluyor
Tüm ülke nüfusu göç ediyor
Spor
Hem yendi hem başarılar diledi: Şimdi de Fenerbahçe'yi gözüne kestirdi
Hem yendi hem başarılar diledi: Şimdi de Fenerbahçe'yi gözüne kestirdi
Çanlar çalıyor ama umursamıyor: 2 maçı kazanıp ligde kalırız
Çanlar çalıyor ama umursamıyor: 2 maçı kazanıp ligde kalırız