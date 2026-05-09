Fenerbahçe'de neden kadro dışı bıraktıklarını açıkladı

Fenerbahçe'de Zeki Murat Göle, Edson Alvarez'in kadroya alınmaması hakkında konuştu. Göle, kararı teknik ekip olarak aldıklarını dile getirdi.

Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor'a konuk oluyor. Karşılaşma öncesi yayıncı kuruluşa konuşan Zeki Murat Göle çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"SONUNA KADAR GİDECEĞİZ"

UEFA Şampiyonlar Ligi hedeflerini vurgulayan Zeki Murat Göle, "Geçen hafta aldığımız galibiyetle Şampiyonlar Ligi hedefimize yaklaştık. Bugün alacağımız galibiyetle bunu garantiliyoruz. Gayet iyi çalıştık. Sonuna kadar gideceğiz. Mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Kimin şampiyon olacağını, kimin düşeceğini bilmiyoruz" dedi.

"TEKNİK EKİP OLARAK BİR KARAR VERDİK"

Sakatlıktan dönen Edson Alvarez'in kadroya alınmamasıyla ilgili olarak ise Zeki Murat Göle, "Edson ile ilgili bir açıklama yaptık. Teknik ekip olarak bir karar verdik. Bunu da kendisine bildirdik" sözlerini sarf etti.

İLK 11'LER

Konyaspor: Bahadır, Andzouana, Adil, Uğurcan, Arif, Jevtovic, Melih, Deniz, Bardhi, Olaigbe, Muleka.

Fenerbahçe: Mert Günok, Semedo, Çağlar, Oosterwolde, Levent Mercan, Guendouzi, Kante, Fred, Musaba, Kerem, Talisca.

