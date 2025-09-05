Fenerbahçe'de Mourinho açıklaması: Para istememiş

Fenerbahçe yönetimi, Benfica maçı öncesi yaptığı açıklamalarla tepki çeken Jose Mourinho ile yollarını ayırdı. Portekizli teknik adamın ayrılı sonrası arayışlar devam ederken ilginç bir iddia ortaya atıldı.

"MPURINHO SUS PAYI İSTİYORMUŞ"

LÜE TV Youtube kanalında konuşan İbrahim Edebali, “Duyduğum kadarı ile Mourinho, bonuslarını da ve sus payı istiyormuş” sözlerini sarf etti.

HULUSİ BELGÜ’DEN YALANLAMA

Edebali’nin sözleri gündem olurken cevap Hulusi Belgü’den geldi. Söz konusu haberi alıntılayan Hulusi Belgü, çarpı işareti koydu.

15 MİLYON EURO TAZMİNAT ALDI

Ayrıldığı takımlardan aldığı astronomik tazminatlar ile tanınan Jose Mourinho, kendi ve ekibi için Fenerbahçe’den 15 milyon euro tazminat aldı.