Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş sürprizi

Fenerbahçe, 17 Nisan Cuma akşamı Çaykur Rizespor ile Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynayacağı Süper Lig 30. hafta maçının hazırlıklarını, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetimindeki antrenman, salonda yapılan core çalışmasıyla başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin devamında iki gruba ayrılan oyuncular pas çalışmaları yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla da noktalandı.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

MERT HAKAN YANDAŞ SÜRPRİZİ

Futbolda bahis soruşturmasında tutuklanarak cezaevine gönderilen ve yaklaşık 4 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen Mert Hakan Yandaş, aylar sonra takımla birlikte ilk kez idmana çıktı.

Takımla birlikte antrenmanın ilk bölümünde çalışmalar yapan tecrübeli oyuncu için özel programlar yapılacak.