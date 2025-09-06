Fenerbahçe'de hedef Trabzonspor

Fenerbahçe'de hedef Trabzonspor
Yayınlanma:
Fenerbahçe, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Pazar günü Trabzonspor'u ağırlayacak Fenerbahçe, hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre Can Bartu Tesisleri'nde, milli takım kamplarında yer oyunculardan yoksun gerçekleştirilen idman, salon çalışmasıyla başladı.

Sahada ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışması yapan sarı-lacivertliler pas çalışmasıyla antrenmanı dar alanda çift kale maçla tamamladı.

Sarı-lacivertli ekip, çalışmalarına yarın devam edecek.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Aracı 2 gün otoparkta kalan sürücüye şok fatura: Arabanın anahtarını bırakınız yazaydınız
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor! Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor!
Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
BEDAŞ 17 ilçeyi uyardı: 8 saati bulan elektrik kesintileri yolda
'Vatan haini'
Süper meyvede hasat zamanı: 11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Süper meyvede hasat zamanı
11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Altın sahipleri için Kasım ayını işaret etti: 'Alım-satım yapalım mı?' diyenlere net yanıt
'Alım-satım yapalım mı?' diyenlere net yanıt
Altın sahipleri için Kasım ayını işaret etti
Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi: İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi
Yılda 5 defa hasadı yapılıyor! Dekarda 3,5 ton ürün veriyor: Japonlar tiryakisi oldu
Japonlar tiryakisi oldu
Yılda 5 defa hasadı yapılıyor: Dekarda 3,5 ton ürün veriyor
Spor
Ergin Ataman ateş püskürdü
Ergin Ataman ateş püskürdü
Montella: İspanya sadece Yamal'dan oluşmuyor
Montella: İspanya sadece Yamal'dan oluşmuyor
Arda Güler'den Yamal açıklaması
Arda Güler'den Yamal açıklaması