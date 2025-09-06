Fenerbahçe'de hedef Trabzonspor
Yayınlanma:
Fenerbahçe, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Pazar günü Trabzonspor'u ağırlayacak Fenerbahçe, hazırlıklarına devam etti.
Kulübün açıklamasına göre Can Bartu Tesisleri'nde, milli takım kamplarında yer oyunculardan yoksun gerçekleştirilen idman, salon çalışmasıyla başladı.
Sahada ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışması yapan sarı-lacivertliler pas çalışmasıyla antrenmanı dar alanda çift kale maçla tamamladı.
Sarı-lacivertli ekip, çalışmalarına yarın devam edecek.