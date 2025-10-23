Fenerbahçe Stuttgart hangi kanalda? İlk 11 iddiası

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Alman temsilcisi Stuttgart'la karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Stuttgart hangi kanalda? İlk 11 iddiası.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. hafta maçında bu akşam Alman temsilcisi Stuttgart ile karşı karşıya gelecek.

Kadıköy Chobani Stadı'nda oynanacak maçın başlama saati 19.45.

Karşılaşmayı Danimarkalı hakem Jakob Kehlet yönetecek. Lars Hummelgaard ve Wollenberg Rasmussen ise mücadelede yardımcı hakem olarak görev alacak.

FENERBAHÇE-STUTTGART HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Dinamo Zagreb'e deplasmanda 3-1 mağlup olan sarı lacivertli takım, 2. hafta maçında ise İstanbul'da Fransız takımı Nice'i 2-1 yenmişti.

Stuttgart ise kendi sahasında Celta Vigo'yu 2-1 yenerken, deplasmanda Basel'e 2-0 mağlup oldu.

Fenerbahçe-Stuttgart maçı TRT 1'den canlı olarak ekrana gelecek.

FENERBAHÇE-STUTTGART İLK 11'LER

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun sahaya süreceği ilk 11'i bir isim dışında belirlediği iddia edildi.

Tedesco'nun maç öncesi En Nesyri ile Talisca arasında tercih yapacağı belirtildi.

Muhtemel 11'ler şöyle:

Fenerbahçe: Tarık, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Alvarez, Nene, Asensio, Kerem, En-Nesyri (Talisca).

Stuttgart: Nübel, Chabot, Hendriks, Jaquez, Assignon, Stiller, Atakan, Mittelstadt, Chema, Nartey, Tomas.

