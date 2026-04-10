Fenerbahçe Kayserispor'a hazır

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yarın Zecorner Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core çalışmasıyla başladı.

Daha sonra sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel uygulamalarla noktalandı.

KAYSERİ'YE HAREKET EDECEK

Hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli takım, bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Kayseri'ye hareket edecek.

Kayserispor-Fenerbahçe müsabakası, yarın saat 20.00'de RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak. Mücadeleyi, hakem Ali Yılmaz yönetecek.

ZİRVE YARIŞI KIZIŞIYOR

Süper Lig'de Fenerbahçe, 67 puanlı lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde 63 puanla rakibini takibini sürdürüyor.

Fenerbahçe ile aynı puana sahip olan Trabzonspor da şampiyonluk yarışı veriyor.