Fenerbahçe kafilesi Konya'da

Fenerbahçe, Türkiye Kupası çeyrek final maçında yarın saat 20.30'da Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Maçı hakem Ozan Ergün yönetecek.

Ergün'ün yardımcılıklarını Murat Altan ile Mustafa Savranlar üstlenecek. Sarı- lacivertli kafileyi bugün özel uçakla geldiği Konya Havalimanı'nda az sayıda taraftar karşıladı.

Taraftar, teknik direktör Domenico Tedesco ve futbolculara çiçek hediye etti ve fotoğraf çektirdi.

Sarı-lacivertli ekip, daha sonra kamp yapacağı otele geçti.

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda kamp kadrosunda Marco Asensio, Edson Alvarez ve Dorgeles Nene yer almadı.

Sarı-lacivertlerin kadrosu şu şekilde:

Ederson Moraes, Mert Günok, Tarık Çetin, Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Kamil Efe Üregen, Archie Brown, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, N’Golo Kante, Fred Rodrigues, Oğuz Aydın, Anthony Musaba, Kerem Aktürkoğlu, Anderson Talisca, Sidiki Cherif.