Fenerbahçe evinde kaybetmedi
Aliağa Petkimspor'u konuk eden Fenerbahçe Beko parkeden 105-83 galip ayrıldı.

Basketbol Süper Ligi'nde ikinci haftanın son maçında Fenerbahçe Beko sahasında Aliağa Petkimspor ile karşı karşıya geldi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan mücadele sarı-lacivertliler parkeden 105-83 galip ayrıldı.

Hakemler: Emin Moğulkoç, Özge Şentürk Bayraktar, Polat Parlak

Fenerbahçe Beko: Hall 7, Tarık Biberovic 11, Horton-Tucker 25, Bacot, Jantunen 10, Metecan Birsen 9, Baldwin 7, Melli 10, Emre Ekşioğlu 4, Melih Mahmutoğlu 5, Onuralp Bitim, Colson 17

Aliağa Petkimspor: Efianayi 10, Franke 21, Blumbergs 15, Yunus Emre Sonsırma 10, Sajus 4, Kerem Soyuçaylı, Whittaker 11, Mustafa Kurtuldum, Utomi 6, Selim Sav, Floyd 6

1. Periyot: 31-27

Devre: 60-41

3. Periyot: 82-66

