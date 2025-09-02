Fenerbahçe Ederson'u resmen açıkladı

Fenerbahçe Ederson'u resmen açıkladı
Yayınlanma:
Fenerbahçe, Ederson ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Manchester City'nin file bekçisi Ederson ile anlaşmaya varıldığını Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Fenerbahçe'den KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Profesyonel futbolcu Ederson Santana de Moraes'in transferi konusunda kulübü Manchester City FC ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.

Futbolcuya 2025-2026 sezonundan itibaren her sezon için net 11.000.000 Avro ödenecektir.

Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.

İSTANBUL'A GELDİ

Brezilyalı file bekçisi, transfer görüşmelerini sürdürmek üzerine gece saatlerinde özel uçakla İstanbul'a gelmişti.

40 MAÇTA 54 GOLE ENGEL OLAMADI

32 yaşındaki kaleci geçtiğimiz sezon Manchester City formasıyla 40 maçta forma giydi. Kalesinde 54 gol gören Ederson, 13 maçta ise kalesini gole kapatmayı başardı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

