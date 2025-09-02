Fenerbahçe Ederson'u resmen açıkladı

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Manchester City'nin file bekçisi Ederson ile anlaşmaya varıldığını Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Fenerbahçe'den KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Profesyonel futbolcu Ederson Santana de Moraes'in transferi konusunda kulübü Manchester City FC ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.

Futbolcuya 2025-2026 sezonundan itibaren her sezon için net 11.000.000 Avro ödenecektir.

Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.