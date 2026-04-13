Fenerbahçe Anadolu Efes'i yıktı geçti

Yayınlanma:
Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes'i deplasmanda 89-73 yenmeyi başardı.

Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, ligde 22. galibiyetini aldı. Lacivert-beyazlı ekip ise 10. yenilgisini yaşadı.

ANADOLU EFES'İ 4 MAÇTA DA YENDİ

Fenerbahçe, bu sezon Anadolu Efes ile tüm kulvarlarda oynadığı 4 müsabakayı da kazanmayı başardı.
Boyalı alandan sayılar bulan Anadolu Efes karşısında dış atışlardan skor üreten Fenerbahçe Beko, ilk 5 dakikayı 12-8 önde geçti. Sarı-lacivertliler, 7. dakikada farkı 8'e (8-16) çıkarmasına rağmen toparlanan lacivert-beyazlı takım, bitime 41 saniye kala skoru eşitledi: 20-20. Kalan bölümde üst üste basketler bulan Fenerbahçe, ilk periyodu 25-20 önde tamamladı.
İkinci çeyreğe etkili başlayan ve 3 sayı çizgisinin gerisinden 4 kez isabet sağlayan Fenerbahçe Beko, 15 ile 18. dakika arasında yakaladığı 11-0'lık seri sonucunda 14 sayılık fark elde etti: 30-44. Kalan sürede toparlanan ve sarı-lacivertlilere 10-0'lık seriyle yanıt veren Anadolu Efes, bitime 18 saniye kala farkı 4'e indirdi: 40-44. Fenerbahçe, soyunma odasına 46-40 üstün gitti.
Üçüncü periyot, karşılıklı basketlerle başladı. Bu çeyreğin ikinci bölümünde özellikle Onuralp Bitim ve Baldwin'in kazandırdığı sayılarla oyuna ağırlığını koyan ve farkı yeniden çift hanelere çıkaran Fenerbahçe Beko, son 10 dakikaya 69-56 önde girdi.
Dördüncü ve son çeyrekte oyundan iyice düşen Anadolu Efes karşısında farkı 22 sayıya kadar çıkaran Fenerbahçe Beko, sahadan 89-73 galip ayrıldı.

DERBİNİN DETAYLARI

  • Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi
  • Hakemler: Zafer Yılmaz, Hüseyin Çelik, Polat Parlak
  • Anadolu Efes: Weiler-Babb 5, Loyd 8, Dozier 3, Ercan Osmani 2, Poirier 17, Beaubois 10, Erkan Yılmaz 9, Dessert 4, Şehmus Hazer 4, Jones 4, Larkin 7, David Mutaf
  • Fenerbahçe Beko: Horton-Tucker 17, Zagars 10, Tarık Biberovic 8, Melli 9, Birch 8, Boston 8, Metecan Birsen 3, Baldwin 11, Jantunen 6, Onuralp Bitim 9, Mert Emre Ekşioğlu, Melih Mahmutoğlu
  • 1. Periyot: 20-25
  • Devre: 40-46
  • 3. Periyot: 56-69 (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Evinden taşınmayı kabul etmedi: Otoyolun ortasında yaşıyor
Evinden taşınmayı kabul etmedi
Otoyolun ortasında yaşıyor
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Dağlar delik deşik ediliyor: 1 milyon tır yollardan çekilecek
1 milyon tır yollardan çekilecek
Dağlar delik deşik ediliyor
Ayıp ettin Selçuk İnan! Okan Buruk'a bu yapılır mı?
Son 3 gün! Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Son 3 gün kaldı
Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı: Dünyanın en uzunu olacak
Dünyanın en uzunu olacak
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı
Artemis II'den şok eden keşif: Ay'ın rengi gri değilmiş
Artemis II'den şok eden keşif
Ay'ın rengi gri değilmiş
İSKİ: Artık geri sayım bitti! İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İSKİ: Artık geri sayım bitti!
İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İran hangi gemilerin Hürmüz'den geçebileceğini açıkladı
İran, ABD'ye yeşil ışık yaktı
Altın nişanlı kahraman sıçan için 7 metrelik heykel dikildi
Kahraman sıçan Magawa
Altın nişan verdiler, heykelini diktiler
Spor
Burak Yılmaz maç biter bitmez istifa etti
Burak Yılmaz maç biter bitmez istifa etti
1. Lig ekibi bitime 3 hafta kala küme düştü
1. Lig ekibi bitime 3 hafta kala küme düştü
Amedspor sahasında 2 puan bıraktı
Amedspor sahasında 2 puan bıraktı