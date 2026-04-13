Süper Lig’de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, 17 Nisan Cuma günü Kadıköy’de oynanacak Çaykur Rizespor karşılaşması öncesinde taraftarlarına seslendi.

TRİBÜNLERİN DOLMASI İSTENİYOR

Son iç saha maçında Beşiktaş karşısında ceza alan sarı-lacivertli kulüp, bu kez tribünlerin tamamen dolması için taraftarlara çağrı yaptı. Maça gelemeyecek kombine sahiplerinden yerlerini kulübe devretmeleri istendi.

KULÜPTEN FLAŞ AÇIKLAMA

Fenerbahçe’nin resmi açıklamasında, “Haydi Büyük Fenerbahçe Taraftarı! Cuma akşamı Kadıköy’de yine omuz omuza olma zamanı” ifadeleri yer aldı. Ayrıca, “Bu maçta aramızda olamayacak 12 bin taraftarımızın yerini boş bırakmıyoruz. Kombineni kulübe devret, bu mücadelede sen de yerini al” denildi.

ŞAMPİYONLUK YOLUNDA BİRLİK MESAJI

Paylaşımın sonunda, “Şampiyonluk yolunda omuz omuza, kol kola, yan yana… #SonunaKadarBirlikte #İnanFenerbahçe” sözleriyle birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı.

KRİTİK MAÇ ÖNCESİ ATMOSFER

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısında alacağı galibiyetle Galatasaray derbisine moralli çıkmayı hedefliyor.