Fatih Tekke: Her şey olabilir

Alanyaspor deplasmanında yaşanan puan kaybının ardından Trabzonspor, gözünü Başakşehir maçına çevirdi. Bordo-mavililer, Süper Lig’in son virajında hata yapmadan ilerlemek istiyor.

FATİH TEKKE TEK BİR ŞEY İSTEDİ

Teknik direktör Fatih Tekke, sezonun son bölümünde tüm planlarını galibiyet üzerine kurdu. Genç çalıştırıcı, tesislerde yoğun mesai harcayarak rakip analizlerine ağırlık veriyor. Başakşehir’in oyun yapısı en ince ayrıntısına kadar incelenirken, özellikle set oyunları ve hızlı geçişler üzerinde detaylı çalışmalar yapılıyor.

ANTRENMAN TEMPOSU YÜKSELDİ

Alanyaspor karşısında yaşanan hatanın tekrarlanmaması için antrenman temposu artırıldı. Takım içinde disiplin seviyesi yükseltilirken, oyuncuların maç konsantrasyonunun üst seviyeye çıkarılması hedefleniyor. Tekke’nin planı, rakibin güçlü yönlerini etkisiz hale getirip hücum hattında daha üretken bir Trabzonspor ortaya koymak.

SON 5 HAFTA İÇİN 15 PUAN HEDEFİ

Trabzonspor, kalan 5 haftada 15 puan hedefiyle yola devam ediyor. Fatih Tekke’nin oyuncularına yaptığı motivasyon konuşmasında, “Bu hikayeyi buraya siz getirdiniz. Sonunu da güzel bitireceğiz. Başakşehir’i yenip tekrar çıkışa geçeceğiz. Önümüzde 15 puanlık periyot var. Yeter ki biz kazanalım. Her şey olabilir” sözlerini kullandığı öğrenildi.

KALAN FİKSTÜR VE AVANTAJ

Trabzonspor, pazar günü sahasında Başakşehir’i ağırladıktan sonra deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak. Ardından iç sahada Göztepe’yi konuk edecek olan bordo-mavililer, 33. haftada Beşiktaş deplasmanına gidecek. Sezonun son maçında ise Gençlerbirliği ile sahasında karşılaşacak.

Son 5 haftada 3 iç saha maçına çıkacak olan Trabzonspor, bu avantajı puana çevirmeyi hedefliyor. Rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe’nin aynı süreçte daha fazla deplasman maçına çıkacak olması, Karadeniz ekibi için önemli bir fırsat olarak görülüyor. Trabzonspor’un kalan fikstürü, şampiyonluk yarışında belirleyici olacak. Başakşehir ve Beşiktaş maçları, bordo-mavililerin kaderini tayin edecek karşılaşmalar olarak öne çıkıyor. İç saha avantajını iyi kullanması halinde Trabzonspor, zirve yarışında iddiasını son haftaya kadar sürdürebilir.