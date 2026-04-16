Fatih Tekke: Her şey olabilir

Fatih Tekke: Her şey olabilir
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke şampiyonluk için umutlu konuşurken öğrencileriyle özel bir görüşme gerçekleştirdi.

Alanyaspor deplasmanında yaşanan puan kaybının ardından Trabzonspor, gözünü Başakşehir maçına çevirdi. Bordo-mavililer, Süper Lig’in son virajında hata yapmadan ilerlemek istiyor.

FATİH TEKKE TEK BİR ŞEY İSTEDİ

Teknik direktör Fatih Tekke, sezonun son bölümünde tüm planlarını galibiyet üzerine kurdu. Genç çalıştırıcı, tesislerde yoğun mesai harcayarak rakip analizlerine ağırlık veriyor. Başakşehir’in oyun yapısı en ince ayrıntısına kadar incelenirken, özellikle set oyunları ve hızlı geçişler üzerinde detaylı çalışmalar yapılıyor.

ANTRENMAN TEMPOSU YÜKSELDİ

Alanyaspor karşısında yaşanan hatanın tekrarlanmaması için antrenman temposu artırıldı. Takım içinde disiplin seviyesi yükseltilirken, oyuncuların maç konsantrasyonunun üst seviyeye çıkarılması hedefleniyor. Tekke’nin planı, rakibin güçlü yönlerini etkisiz hale getirip hücum hattında daha üretken bir Trabzonspor ortaya koymak.

SON 5 HAFTA İÇİN 15 PUAN HEDEFİ

Trabzonspor, kalan 5 haftada 15 puan hedefiyle yola devam ediyor. Fatih Tekke’nin oyuncularına yaptığı motivasyon konuşmasında, “Bu hikayeyi buraya siz getirdiniz. Sonunu da güzel bitireceğiz. Başakşehir’i yenip tekrar çıkışa geçeceğiz. Önümüzde 15 puanlık periyot var. Yeter ki biz kazanalım. Her şey olabilir” sözlerini kullandığı öğrenildi.

KALAN FİKSTÜR VE AVANTAJ

Trabzonspor, pazar günü sahasında Başakşehir’i ağırladıktan sonra deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak. Ardından iç sahada Göztepe’yi konuk edecek olan bordo-mavililer, 33. haftada Beşiktaş deplasmanına gidecek. Sezonun son maçında ise Gençlerbirliği ile sahasında karşılaşacak.

Son 5 haftada 3 iç saha maçına çıkacak olan Trabzonspor, bu avantajı puana çevirmeyi hedefliyor. Rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe’nin aynı süreçte daha fazla deplasman maçına çıkacak olması, Karadeniz ekibi için önemli bir fırsat olarak görülüyor. Trabzonspor’un kalan fikstürü, şampiyonluk yarışında belirleyici olacak. Başakşehir ve Beşiktaş maçları, bordo-mavililerin kaderini tayin edecek karşılaşmalar olarak öne çıkıyor. İç saha avantajını iyi kullanması halinde Trabzonspor, zirve yarışında iddiasını son haftaya kadar sürdürebilir.

Soluksuz 49 saat: Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor!
49 saat hiç durmadılar!
Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Eskiden belleri bükülürdü! Şimdi yatarak para kazanıyorlar
Eskiden belleri bükülürdü!
Yatarak para kazanıyorlar
Pıhtı bir anda atmaz yıllarca yolunu gözler!
2026’ da kimliğiniz garajınızda saklı!
Bu ülke yok oluyor: Tarihin ilk toplu ulusal göçü gerçekleşiyor
Ülkeleri yok oluyor
Tüm ülke nüfusu göç ediyor
Kapıyı camı kapattıracak uyarı geldi: Sıcaklık artacak ama...
Ankara barajlarında hareketli dakikalar: Beklenen yükselişe milim kaldı
Ankara barajlarında hareketli dakikalar:
Beklenen yükselişe milim kaldı
Evinden taşınmayı kabul etmedi: Otoyolun ortasında yaşıyor
Evinden taşınmayı kabul etmedi
Otoyolun ortasında yaşıyor
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Spor
Galatasaray'ın istediği Bernardo Silva ayrılığı açıkladı
Galatasaray'ın istediği Bernardo Silva ayrılığı açıkladı
Terk edilen spor salonu için son 200 gün
Terk edilen spor salonu için son 200 gün
9 yılda gittiği 8 takımı şampiyon yaptı: Teker mucizesi
9 yılda gittiği 8 takımı şampiyon yaptı: Teker mucizesi