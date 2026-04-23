Evin Demirhan Yavuz altını kaçırdı

Yayınlanma:
Milli güreşçi Evin Demirhan Yavuz, Avrupa Güreş Şampiyonası'da 50 kilo finalinde Ukraynalı Oksana Livach'a 11-0 kaybederek gümüş madalya kazandı.

Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 50 kiloda mindere çıkan Evin Demirhan Yavuz çeyrek finalde Polonyalı Agata Walerzak'ı tuşla, yarı finalde ise Rumen Emilia Alina Grigore Vuc'u 6-0 yenerek finale çıktı. Yavuz, akşam seansında altın madalya için son Avrupa şampiyonu Ukraynalı Oksana Livach ile karşılaştı.
Maçın ilk devresini 9-0 yenik kapatan milli sporcu, karşılaşmayı 11-0 kaybederek gümüş madalyada kaldı. Bu maça kadar Avrupa şampiyonalarında 6 madalyası olan Yavuz, 7’nci madalyasını kazandı. Yavuz, 1 altın, 3 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 7 madalya kazanmış oldu.

‘OLİMPİYAT MADALYASINI KAZANARAK RAHMETLİ BABAMA ARMAĞAN ETMEK İSTİYORUM’

Karşılaşma sonu gözyaşlarına hakim olamayan Yavuz, “Çok zor bir süreçten geçtim. Altın madalya kazanmak çok istedim. Çok kötü bir performans sergiledim. Çok üzgünüm. Asıl isteğim olimpiyat madalyasını kazanarak rahmetli babama armağan etmek istiyorum” dedi. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
Modada 3-3-3 kuralı: 9 parça ile sonsuz kombin yaratma sanatı
Yeni düzenleme kabul edildi! Memurlara 247 bin TL ödeme yapılacak
Yeni düzenleme kabul edildi!
Memurlara yatacak para belli oldu
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Gelecek sadece elektrikli değil:
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Bağışıklığımız da kırışır!
Barış Alper Yılmaz'ın Rize'de HES direnişine katıldığı görüntüler ortaya çıktı
Spor
Trabzonspor penaltılarla kazandı: Kupada yarı finale yükseldi
Trabzonspor penaltılarla kazandı: Kupada yarı finale yükseldi
Nesrin Baş Avrupa şampiyonu
Nesrin Baş Avrupa şampiyonu
Sadettin Saran'dan Yasin Kol açıklaması: 3 kelime ile yanıt verdi
Sadettin Saran'dan Yasin Kol açıklaması: 3 kelime ile yanıt verdi