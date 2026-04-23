Evin Demirhan Yavuz altını kaçırdı

Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 50 kiloda mindere çıkan Evin Demirhan Yavuz çeyrek finalde Polonyalı Agata Walerzak'ı tuşla, yarı finalde ise Rumen Emilia Alina Grigore Vuc'u 6-0 yenerek finale çıktı. Yavuz, akşam seansında altın madalya için son Avrupa şampiyonu Ukraynalı Oksana Livach ile karşılaştı.

Maçın ilk devresini 9-0 yenik kapatan milli sporcu, karşılaşmayı 11-0 kaybederek gümüş madalyada kaldı. Bu maça kadar Avrupa şampiyonalarında 6 madalyası olan Yavuz, 7’nci madalyasını kazandı. Yavuz, 1 altın, 3 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 7 madalya kazanmış oldu.

‘OLİMPİYAT MADALYASINI KAZANARAK RAHMETLİ BABAMA ARMAĞAN ETMEK İSTİYORUM’

Karşılaşma sonu gözyaşlarına hakim olamayan Yavuz, “Çok zor bir süreçten geçtim. Altın madalya kazanmak çok istedim. Çok kötü bir performans sergiledim. Çok üzgünüm. Asıl isteğim olimpiyat madalyasını kazanarak rahmetli babama armağan etmek istiyorum” dedi. (DHA)