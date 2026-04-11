Ertuğrul Doğan: Kayıp ve ayıp! Şaşırmayanlara şaşırdım

Ertuğrul Doğan: Kayıp ve ayıp! Şaşırmayanlara şaşırdım
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, 2026 Dünya Kupası'nda Türk hakemlerin görevlendirilmemesine "Şaşırmayanlara şaşırdım. Büyük kayıp ve ayıp" yorumunu yaptı.

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan, Ankara'da düzenlenen Trabzon Günleri'nde soruları yanıtladı.

Ertuğrul Doğan'dan olay paylaşımErtuğrul Doğan'dan olay paylaşım

Doğan, Galatasaray maçındaki yaşananlardan dolayı taraftarlara verilen cezaya tepki gösterirken, "33 bin küsur taraftarımıza ceza verilmiş, aklı başında olan birisinin hoş karşılaması mümkün değil, ayıp. Başka konular var, TFF'yi bilgilendirdik. Sayın İbrahim Başkan bu konularda hassas, adaleti sağlama konusunda hassas, sağ olsunlar, itirazımızı yaptık ve olumlu sonuç alacağımıza inanıyorum. Galatasaraylı yöneticiler maç başlarken, oynanırken orada bulunamıyor. Gözlemcilerin yanında duruyor ama bunların hakkında rapor yok. Gözlemcilerin o an gözlerine perde mi iniyor, nasıl oluyor bilemiyorum ama biz kayıtları aldık, herhalde izleyince hatırlayacaklardır. Kendilerine izlemeleri için gönderdik. Hatırlamazlarsa da hatırlatmasını biliriz. Bu adaletsizliğin giderilmesi için başvurumuzu yaptık, sonucunu bekleyeceğiz. Ne olursa olsun o stadyum dolacak, bunu hep beraber göreceğiz" dedi.

"BİZDEN 3-4 HAKEM Mİ ÇAĞIRACAKLAR!"

Doğan, Dünya Kupası'nda Türk hakemlerin görev yapamayacak olmasıyla ilgili soru üzerine şunları söyledi:
"Dünyanın en önemli ülkelerinden biri olan Türkiye gibi bir ülkeden Dünya Kupası'nda hakem yok. Anlamı herkesin anlayacağı bir durum. Daha önce de belirttik. Bana göre Türk hakemliği için çok büyük bir kayıp ve ayıp. İnşallah önümüzdeki günlerde Türk hakemleri buralarda olurlar. Bir şey diyemiyorum, şaşırmadım ama insanların şaşırmasını anlayamadım. Ne bekliyorlardı ki. Bizden 3-4 hakem mi çağıracaklar diye düşünüyorlardı."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

