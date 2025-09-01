Erman Toroğlu: Zaten adam değilsin milli takıma almasınlar

Erman Toroğlu: Zaten adam değilsin milli takıma almasınlar
Yayınlanma:
Eski hakem ve yorumcu Erman Toroğlu, Fenerbahçe'ye transfer olan Kerem Aktürkoğlu'na ateş püskürdü.

Eski hakem ve yorumcu Erman Toroğlu, Fenerbahçe'de transfer olan Kerem Aktürkoğlu'nu sert sözlerle eleştirdi.

Toroğlu, Ekol TV'deki programda şunları söyledi:

"Galatasaray, seni adam sayıp bir yere getirdi. Sen yediğin tabağa tükürüyorsun, utan. Bu adam boşuna iki tane topçudan dayak yemedi, iki tane futbolcu bunu dövdü. Bu sorunlu bir adam, Fenerbahçe'ye de sorun olacak, hep beraber göreceğiz. İki tane futbolcudan dayak yiyorsan kabahat sendedir.

'En şerefli kulübe geldim' diyorsun. Şerefli kulüplerinden birine geldin, doğru. Bu cümleyi söylüyorsan zaten adam değilsin. Her kulübün şerefi vardır. Sen böyle bir cümleyi söyleyemezsin. Sen en şerefliye gittin, diğerlerinin hepsi şerefsiz mi? Birisi de sana senin söylediğin cümleyi söylerse ne yaparsın Kerem?

Futbol Federasyonu’nun yerinde olsam, şu anda Kerem’i milli takıma almam. Milli takımı korumak için. Milli takım her şeyin üzerindedir, çünkü milli takım kampında olaylar olabilir. Ya özür dileyeceksin, ya da milli takıma alınmayacaksın.

Ben Ankaragücü'nde oynadım yıllarca, şerefsiz kulüp mü? Sen nereden geldin? Sen benim Milli Takım'ımın havasını nasıl bozuyorsun? Birisi bana bunu dese, Milli Takım'da oynasam, Kerem'in üzerine yürürüm.

Sen Benfica'ya Galatasaray sayesinde gittin. Fenerbahçe'ye Galatasaray sayesinde geldin. Yediğin tabağa tükürme, oğlum. Bir gün lazım olur."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Barış Alper fitili ateşledi Kerem Aktürkoğlu ne olacak: Bugün Galatasaray'a yarın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır? Altın nasıl değerlenir?
Altın nasıl değerlenir?
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır?
Altın rekor kırdı İslam Memiş uyardı: Alım fırsatını kaçırmayın
17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Spor
Sadettin Saran Aykut Kocaman ve Volkan Demirel'e teklif yaptı
Sadettin Saran Aykut Kocaman ve Volkan Demirel'e teklif yaptı
Ümit Karan: Oyuncuyla konuştum "Galatasaray için ölürüm" diyor
Ümit Karan: Oyuncuyla konuştum "Galatasaray için ölürüm" diyor