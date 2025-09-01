Erman Toroğlu: Zaten adam değilsin milli takıma almasınlar

Eski hakem ve yorumcu Erman Toroğlu, Fenerbahçe'de transfer olan Kerem Aktürkoğlu'nu sert sözlerle eleştirdi.

Toroğlu, Ekol TV'deki programda şunları söyledi:

"Galatasaray, seni adam sayıp bir yere getirdi. Sen yediğin tabağa tükürüyorsun, utan. Bu adam boşuna iki tane topçudan dayak yemedi, iki tane futbolcu bunu dövdü. Bu sorunlu bir adam, Fenerbahçe'ye de sorun olacak, hep beraber göreceğiz. İki tane futbolcudan dayak yiyorsan kabahat sendedir.

'En şerefli kulübe geldim' diyorsun. Şerefli kulüplerinden birine geldin, doğru. Bu cümleyi söylüyorsan zaten adam değilsin. Her kulübün şerefi vardır. Sen böyle bir cümleyi söyleyemezsin. Sen en şerefliye gittin, diğerlerinin hepsi şerefsiz mi? Birisi de sana senin söylediğin cümleyi söylerse ne yaparsın Kerem?

Futbol Federasyonu’nun yerinde olsam, şu anda Kerem’i milli takıma almam. Milli takımı korumak için. Milli takım her şeyin üzerindedir, çünkü milli takım kampında olaylar olabilir. Ya özür dileyeceksin, ya da milli takıma alınmayacaksın.

Ben Ankaragücü'nde oynadım yıllarca, şerefsiz kulüp mü? Sen nereden geldin? Sen benim Milli Takım'ımın havasını nasıl bozuyorsun? Birisi bana bunu dese, Milli Takım'da oynasam, Kerem'in üzerine yürürüm.

Sen Benfica'ya Galatasaray sayesinde gittin. Fenerbahçe'ye Galatasaray sayesinde geldin. Yediğin tabağa tükürme, oğlum. Bir gün lazım olur."