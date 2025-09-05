Erdoğan'dan milli takıma uyarı telefonu: Aman dikkat

Dünya Kupası Elemeleri E Grubu ilk maçında A Milli Futbol Takımımız ile Gürcistan karşı karşıya geldi. Boris Paiçadze Arena’da oynanan mücadelede millilerimiz sahadan 3-2’lik skorla galip ayrıldı.

Milli takıma galibiyeti getiren golleri 3’te Mert Müldür, 41 ve 52’de ise Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Gürcistan’ın golleri ise 63’te Zuriko Davitaşvili ve 90+8’de Kvaratshella’dan geldi.

BARIŞ ALPER YILMAZ KIRMIZI KART GÖRDÜ

Ay-yıldızlılarda oyuna sonradan giren Barış Alper Yılmaz ise sadece 5 dakika sonra 71’de kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

“AMAN DİKKAT”

Karşılaşmanın ardından milliler büyük bir sevinç yaşarken Cumhurbaşkanı Erdoğan’da takımı telefonla aradı. Hakan Çalhanoğlu ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hakan, iyi akşamlar. 3-0’a kadar rahat gidiyorduk. Sonra zor durumlara girdik. Aman dikkat” dedi.

“OLSUN CUMHURBAŞKANIM"

Hakan Çalhanoğlu ise cevap olarak “Olsun Cumhurbaşkanım” sözlerini sarf etti.