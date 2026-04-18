Erden Timur'dan Galatasaray mesajı

Galatasaray’da Nisam ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda yapılan toplantıda kürsüye çıkan Reşit Ömer Kükner açıklamalarda bulundu.

ERDEN TİMUR’UN MESAJINI OKUDU

Reşit Ömer Kükner, halihazırda tutuklu bulunan eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur’un mesajını okudu.

Reşit Ömer Kükner şu ifadeleri kullandı

Küçük bir alıntı okuyacağım şimdi. "Kenetlenmek ve birlik olmak, zor zamanlarda anlam bulan kavramlardır. Camia olarak hepimize düşen, şu dönemde fikir ayrılıklarını kenara bırakıp bir şekilde bile eksilmeden takımımızın etrafında tek vücut olmaktır. " Bunlar Silivri'den Erden Timur'un yolladığı mesaj. Yattığı yerde bile Galatasaray'ı düşünüyor, kendisini ön plana çıkarmıyor. Milyonlarca Galatasaray taraftarı, Erden Timur'a sonuna kadar sahip çıktı. Başkaları kimlere nasıl sahip çıkıyor gördük, ben Galatasaray'ın kurumsal olarak bu konuda eksik kaldığını düşünüyorum. Sonuna kadar Erden Timur, yaşasın Galatasaray.