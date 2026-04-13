Emre Belözoğlu sert çıktı: Doğrayan hakem!

Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Göztepe ile oynadıkları maçtan sonra hakemi sert bir dille eleştirdi. Belözoğlu, "Ne yazık ki Kasımpaşa'yı budayan, doğrayan hakemle karşı karşıya kaldık" dedi.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Göztepe ile 3-3 berabere kaldıkları maçtan sonra sert bir dille hakemi eleştirdi.

Belözoğlu, karşılaşmanın ardından düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi:
"Rakibimiz güçlü bir takım ve çok dinamik oyuncuları var. Çok iyi yönetilen bir kulüp. İki senedir ligde çok fark ortaya koyan bir takım olmasına rağmen bugün bence oyunun tek hakkı bizim kazanmamızdı. İki takım oyuncuları da elinden gelen mücadeleyi koydu ortaya. Ne yazık ki Kasımpaşa'yı budayan, doğrayan hakemle karşı karşıya kaldık. 22 oyuncu için çok üzgünüm çünkü çok mücadele ettiler. Böylesine kötü hakemi bu 22 oyuncu hak etmiyordu."

"NASIL 1-0 OLDU BEN BİLMİYORUM"

Belözoğlu, dar bir kadroyla mücadele ettiklerini ve sol beklerinin 6 haftadır sakat olduğunu belirterek, şöyle konuştu:
"Sol bekimizin ayağına kramp girmişti ve çıkarmaya hazırlanırken penaltı oldu. Onun dışında yani maç 1-0 nasıl oldu ben bilmiyorum hiç pozisyon yok oyunda. 3-1 yaptık. 3-2 olma imkanı yok. Oyunda 1 tane bile pozisyon yok sonrasında penaltı. Maç 3-1'ken Miroshi'yi ikinci sarıdan atamayan bir hakem. Bence kırılma anları bunlar. Biz iyi analiz ettiğimizi düşünüyorum. Çok net üstün olan taraf bizdik. Çünkü güçlü bir takım var. Göztepe kendi oyununu dinamik oyuncularla oynamaya çalışıyor. Böylesine yüksek, tempolu, geldi gitti olan maçları bu hakemler hak etmiyor."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

