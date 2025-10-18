Emircan Haney altın madalya kazandı

Milli okçu Emircan Haney, Çin'de düzenlenen 2025 Hyundai Dünya Kupası'nda büyük başarı elde etti.

Haney, final ayağında altın madalya kazandı.

Erkekler makaralı yayda mücadele eden Emircan, Nanjing kentindeki organizasyonda çeyrek finalde Fransız Nicolas Girard'ı 147-146'yla geçti.

Yarı finalde de Hollandalı Mike Schloesser'ı beraberlik atışları sonucu mağlup ederek adını finale yazdıran milli okçumuz, Danimarkalı Mathias Fullerton'ı 149-148 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

İLK KEZ KAZANDI

Emircan Haney, böylece Dünya Kupası'nda kariyerinin ilk altın madalyasını final etabında kazandı.

Haney, bu yıl bireyselde Dünya Kupası'nın Antalya ayağında bronz, Madrid ayağında gümüş madalya almıştı.

Okçulukta ulusal şampiyonlar belli oldu

Dünya Kupası'nın Çin'deki final etabında kadınlar makaralı yayda Türkiye'yi temsil eden Hazal Burun ise Meksikalı Andrea Becerra ile yaptığı çeyrek final müsabakasını kaybetti.

Final etabında olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'un yarışacağı erkekler klasik yayda müsabakalar yarın yapılacak.

Dünya Kupası Finalleri'nde her kategoride en iyi 8 sporcu mücadele ediyor.