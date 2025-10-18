Emircan Haney altın madalya kazandı

Emircan Haney altın madalya kazandı
Yayınlanma:
Milli okçu Emircan Haney, Dünya Kupası Finalleri'nde altın madalya kazandı.

Milli okçu Emircan Haney, Çin'de düzenlenen 2025 Hyundai Dünya Kupası'nda büyük başarı elde etti.

Haney, final ayağında altın madalya kazandı.

Erkekler makaralı yayda mücadele eden Emircan, Nanjing kentindeki organizasyonda çeyrek finalde Fransız Nicolas Girard'ı 147-146'yla geçti.

Yarı finalde de Hollandalı Mike Schloesser'ı beraberlik atışları sonucu mağlup ederek adını finale yazdıran milli okçumuz, Danimarkalı Mathias Fullerton'ı 149-148 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

İLK KEZ KAZANDI

Emircan Haney, böylece Dünya Kupası'nda kariyerinin ilk altın madalyasını final etabında kazandı.

Haney, bu yıl bireyselde Dünya Kupası'nın Antalya ayağında bronz, Madrid ayağında gümüş madalya almıştı.

Okçulukta ulusal şampiyonlar belli olduOkçulukta ulusal şampiyonlar belli oldu

Dünya Kupası'nın Çin'deki final etabında kadınlar makaralı yayda Türkiye'yi temsil eden Hazal Burun ise Meksikalı Andrea Becerra ile yaptığı çeyrek final müsabakasını kaybetti.

Final etabında olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'un yarışacağı erkekler klasik yayda müsabakalar yarın yapılacak.

Dünya Kupası Finalleri'nde her kategoride en iyi 8 sporcu mücadele ediyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Beşiktaş'ta bir garip olay: Bayram değil seyran değil eniştem beni niye öptü!
Emekli maaşına yapılacak zammı açıkladı: Yeni rakam ortaya çıktı
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
Memurların 2026 fazla mesai ücretleri belli oldu: İşte kalem kalem yeni ücretler
Sadettin Saran skandalı açıklamıştı: Fenerbahçe'deki krizin detayları ortaya çıktı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Bulgaristan emeklilere kapılarını açtı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Zehra Güneş ilk kez anlattı: "Daha 16 yaşındaydım" diyerek açıkladı
Zehra Güneş ilk kez anlattı: "Daha 16 yaşındaydım" diyerek açıkladı
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
SGK Başuzmanı asgari ücreti açıkladı
Spor
Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a sert cevap: Beni ima edenler şerefsizdir
Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a sert cevap: Beni ima edenler şerefsizdir
Fenerbahçe Divan Kurulu'nda kavga çıktı: Aziz Yıldırım çıldırdı
Fenerbahçe Divan Kurulu'nda kavga çıktı: Aziz Yıldırım çıldırdı
Haydi Türkiye: Cimnastikte Dünya Şampiyonası başlıyor
Haydi Türkiye: Cimnastikte Dünya Şampiyonası başlıyor