Elvira Süleyman Kamaloğlu finale yükseldi

Yayınlanma:
2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Zhala Aliyeva'yı yenen Elvira Süleyman Kamaloğlu, adını finale yazdırdı.

Arnavutluk'ta düzenlenen 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Elvira Süleyman Kamaloğlu, finale yükseldi.
Başkent Tiran'daki organizasyonun dördüncü gününde kadınlar 53, 57, 62, 65 ve 72 kiloda finalistler belli oldu.
Türkiye'yi 57 kiloda temsil eden Elvira Süleyman Kamaloğlu, elemelerde Macar Tamara Dollak'ı 10-0 teknik üstünlükle, çeyrek finalde de UWW takımından Belaruslu Aryna Dzemchanka Martynava'yı 9-5 yenerek yarı finale çıktı.

FİNALDEKİ RAKİBİ LISZEWSKA

Yarı finalde Azerbaycanlı Zhala Aliyeva'yı 6-2 ile geçen Elvira, Avrupa şampiyonalarında üst üste ikinci kez adını finale yazdırdı. Milli güreşçi, altın madalya mücadelesinde yarın akşam seansında Polonyalı Magdalena Urszula Glodek Liszewska ile karşılaşacak.
72 kiloda güreşen dünya şampiyonu Buse Tosun Çavuşoğlu, çeyrek finalde Dünya Güreş Birliği (UWW) takımında yer alan Belaruslu Viktoryia Radzkova'yı tuşla mağlup ederek yarı finale çıktı. Polonyalı Wiktoria Choluj ile yaptığı yarı finali 8-2 kaybeden Buse, bronz madalya için mücadele edecek.
Beyza Nur Akkuş, 65 kilo çeyrek finalinde yenildiği UWW takımından Alina Kasabieva'nın finale yükselmesiyle repesaj hakkı kazandı. Beyza Nur, repesaj müsabakasını kazanması halinde bronz madalya için mindere gelecek.
Milli sporcular Zeynep Yetgil (53 kilo) ve Sevim Akbaş (62 kilo) ise ilk maçlarında rakiplerine yenilerek organizasyona veda etti. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

