Galatasaray'da ayrılık gelişmesi: İyi teklif gelirse yollar ayrılacak

Galatasaray, yeni sezon planlamalarına hız kesmeden devam ediyor.

Sarı-kırmızılı takımda ayrılacak futbolcular kesinleşmeye başladı.

SÜRPRİZ SINGO GELİŞMESİ

A Spor'da yer alan habere göre; Galatasaray’ın sezon başında dev bir bonservis ücreti ile transfer ettiği Wilfried Singo, sezon sonunda sarı-kırmızılı takıma veda edebilir.

Galatasaray yönetiminin, beklenen performansı veremeyen Singo’ya iyi bir teklif gelmesi halinde ayrılığa onay vereceği aktarıldı.

NAPOLI İDDİASI GÜNDEMDEYDİ

Daha önce İtalya Serie A ekibi Napoli’nin Wilfried Singo’yu kadrosuna katmak istediği iddia edilmişti.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 26 maça çıkan Singo, 2 gol atarken 3 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olan Singo'nun kulübü ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

