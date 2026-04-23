Galatasaray'da ayrılık gelişmesi: İyi teklif gelirse yollar ayrılacak
Yayınlanma:
Galatasaray'da Wilfried Singo ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılıların dev bir bonservis ücreti ödeyerek kadrosuna kattığı Fildişi Sahilli oyuncunun takımdan ayrılabileceği iddia edildi.
Galatasaray, yeni sezon planlamalarına hız kesmeden devam ediyor.
Sarı-kırmızılı takımda ayrılacak futbolcular kesinleşmeye başladı.
SÜRPRİZ SINGO GELİŞMESİ
A Spor'da yer alan habere göre; Galatasaray’ın sezon başında dev bir bonservis ücreti ile transfer ettiği Wilfried Singo, sezon sonunda sarı-kırmızılı takıma veda edebilir.
Galatasaray yönetiminin, beklenen performansı veremeyen Singo’ya iyi bir teklif gelmesi halinde ayrılığa onay vereceği aktarıldı.
NAPOLI İDDİASI GÜNDEMDEYDİ
Daha önce İtalya Serie A ekibi Napoli’nin Wilfried Singo’yu kadrosuna katmak istediği iddia edilmişti.
Bu sezon Galatasaray formasıyla 26 maça çıkan Singo, 2 gol atarken 3 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olan Singo'nun kulübü ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
