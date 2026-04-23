Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, katıldığı 23 Nisan etkinliğinde gelen soruları yanıtladı.

Sadettin Saran, derbinin hakeminin Yasin Kol olması ile ilgili gelen "Yasin Kol'un atanmasıyla ilgili bir şey söyleyecek misiniz?" sorusuna 3 kelimelik yanıt verdi ve "Bir şey demeyeceğim." dedi.

"Galatasaray'ın tepkisi için ne düşünüyorsunuz?" sorusuna ise "23 Nisan için buradayız." cevabını verdi.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY’IN ARASI GERİLDİ

Derbi öncesi Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki gerilim yükseldi.

Galatasaray’ın Dursun Özbek imzasıyla Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile ilgili yaptığı "TFF ile tüm ilişkiler askıya alınmıştır" açıklaması gündem oldu.

Bu gelişme sonrası Fenerbahçe, sosyal medya hesabından

"Sakın ha sarıyı çıkarma...

Sakın ha kırmızıyı gösterme...

Sakın ha VAR'a gitme...

Sakın ha penaltı verme...

Sakın ha bazı konuları açma

'Sakın ha...'

Sezon boyu tüm kritik pozisyonlarınız askıdaydı.

Şimdi 'ilişkiler askıya'...

Sıra bu maçta mı?" paylaşımı yaptı.

‘’HAYIRDIR, ATAMAYI BİRLİKTE Mİ YAPTINIZ?’’

Galatasaray, Fenerbahçe’nin paylaşımını alıntılayarak, "Hayırdır? Atamayı birlikte mi yaptınız? İlk ses sizden geldi..." yorumunu yaptı.

‘’KİŞİ KENDİNDEN BİLİR İŞİ’’

Galatasaray’ın paylaşımına Fenerbahçe’den yanıt gecikmedi ve "Kişi kendinden bilir işi" yanıtını verdi.

DEV DERBİ NE ZAMAN?

Galatasaray ve Fenerbahçe, Süper Lig’in 31. Haftasında karşı karşıya gelecek.

26 Nisan Pazar günü RAMS Park’ta oynanacak mücadele, saat 20.00’de başlayacak.

Derbiyi hakem Yasin Kol yönetecek.

Kol’un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci olacak.