Ederson'a sert tepki: O şerefsiz, o ahlaksız, o hain Ederson’u bakalım otobüse bindirecekler mi

Yorumcu Emre Bol, Fenerbahçe’nin Galatasaray ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Ederson’a sert tepki gösterdi.

''O HAİN EDERSON'U OTOBÜSE BİNDİRECEKLER Mİ?''

Derbiden sonra canlı yayında konuşan Emre Bol şu ifadeleri kullandı:

"Gerçekten sinirliyim yani. Şimdi bizim Buğra'ya söyle... Bizim Buğra'ya söyle; o şerefsiz, tamam mı, o şerefsiz, o ahlaksız, o hain Ederson’u bakalım otobüse bindirecekler mi? Bak bakalım otobüse bindirecekler mi onu?

Ulan geçen hafta saçma sapan bir gol yiyorsun, saçma sapan bir gol! Zaten geçen hafta şampiyonluğu götürüyorsun, bugün yaptığın nedir senin lan? Ne yapıyorsun sen? Kimsin sen? Sen kendini ne zannediyorsun? Şerefsiz, ahlaksız, hain! Delirttiniz ulan beni artık!

Hakem göz göre göre ilk sarı kartı gördü, burada dedim ki: 'Arkadaşlar' dedim, devre arası yayın yaptık, dedim ki: 'Bak' dedim, 'biraz dikkat edeceksin, kendine biraz çekidüzen vereceksin. Hakem zaten aranıyor, her iki tarafa da aranıyor. Bir şey olursa gösterecek sana.' Gidiyorsun hakemin yüzüne baka baka 'f*** off' dedin! Barış Alper adam İngilizce bilmediği için 'yes' falan filan, adam anlamıyordu ya da anlamamazlığa geliyordu. Barış diyor ki 'Hoca' diyor, 'Sana' diyor 'f*** off dedi' diyor, anlatmaya çalışıyor anladın mı?

''TAKIMINI SATMIŞTIR''

En sonunda geri geri çekilirken 'tüh' diye yere tükürüyorsun hakemin suratına tükürür gibi. Hakemin suratına tükürür gibi! Göz göre göre bir kırmızı kart görmüştür. Haindir! Takımını satmıştır! Bundan sonra da eğer onu Fenerbahçe kulübünden bir daha içeri sokarsanız o zaman size daha ağır konuşurum güzel kardeşim. Kim olursa olsun konuşurum. Babamın oğlu olsa konuşurum bak, babamın oğlu olsa...

Sonra ne yapıyor biliyor musun? Oyundan çıkmıyor, çıkmıyor, çıkmıyor... Ne kadar zaman oyundan çıkmazsan senin cezan o miktarda artıyor tamam mı? O miktarda senin cezan artıyor. Sonra gidiyorsun hakemin yanağına, kulağına, dudağını yapıştırıyorsun. Bazı geri zekalılar da şey yazmış: 'Aaa hakeme bak, neredeyse kafa atıyor' falan... Lan siz delirdiniz mi lan? Lan siz delirdiniz mi? Yasin Kol niye kafa atsın, adamın burasına gidiyor, adam kafasını ittiriyor. Delirdiniz mi siz? Manyak mısınız?

''BU HAİNİ BİR DAHA SAMANDIRA TESİSLERİ'NE SOKMAYIN''

Ve o yaptığı hareketle kaç maç kaldı? Üç maç. En az zaten üç maç ceza alır, bu sezonu burada kapatır. Bir daha da, bir daha da bak Fenerbahçe yönetimi, geldin gidiyorsun Fenerbahçe yönetimi. Geldin gidiyorsun... Bir tane doğru iş yapın bak, bir tane, bir tane! Bu haini bir daha Samandıra tesislerine sokmayın. Bir daha o stada giremesin bu hain! Kaç para tazminatı varsa taraftar öder, gönderin kardeşim. Bu bir değil, iki değil, üç değil ya... Kaç defa aynı hareketi yaptı! Sonra diyor ki; karısına bir şeyler yazıyorlarmış, aman işte karısı oradan cevap veriyor millete..."