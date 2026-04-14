Dursun Özbek hemen Okan Buruk'la görüştü: Art arda talimatları verdi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk, yönetim ve futbolcularla görüştü. Özbek bir dizi talimat verdi.

Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray sahasında Kocaelispor’la karşılaştı. Rams Park’taki mücadelede taraflar, 1-1 berabere kaldı.

ART ARDA GELEN KÖTÜ SONUÇLAR İŞLERİ BOZDU

Trabzonspor mağlubiyetinin ardından şimdi de Kocaelispor’la berabere kalan sarı-kırmızılılar, şampiyonluk yolunda yara aldı. Sarı-kırmızılılar ligde liderliğini sürdürse de Fenerbahçe ile arasındaki puan farkı 2’ye indi.

İLK İŞ OKAN BURUK’LA GÖRÜŞTÜ

Alınan kötü sonuçlar camiada rahatsızlığa neden olurken Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, olaya el attı. Özbek, ilk olarak teknik direktör Okan Buruk’la bir toplantı yaptı. Desteğini dile getiren Özbek, sahaya odaklanmasını istedi.

dursun-ozbek-okan-buruk-aa-2-327525.webp

YÖNETİME ‘POLEMİĞE GİRMEYİN’ ÇAĞRISI

Yönetimle de bir araya gelen Dursun Özbek aynı talimatı onlara da verdi. Özbek, rakip takımlarla polemiğe girilmemesini söyledi.

GÖRÜŞMELER SEZON SONUNA BIRAKILDI

Son olarak takımla görüşen Dursun Özbek, kenetlenme ve konsantrasyon talep etti. Ayrıca transferle ilgili tüm görüşmeler sezon sonuna bırakıldı.

SIRADAKİ RAKİP GENÇLERBİRLİĞİ

Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. 18 Mart Cumartesi günü Eryaman Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

