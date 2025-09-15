Dünyanın 1 numaralı ismi İstanbul'a geliyor

Dünyanın 1 numaralı ismi İstanbul'a geliyor
Dünya ve Avrupa şampiyonu bilardocu Belçikalı Eddy Merckx, BilardoMax'ın bu yıl 23’üncüsü düzenlenen turnuvasına katılacak.

Theory Cues - Wiami - Önem Gümrük Handikaplı Üç Bant Bilardo Turnuvası, BilardoMax tarafından 16-19 Eylül tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek.

DÜNYA VE AVRUPA ŞAMPİYONU

2023 yılında Raymond Ceulemans'ı, geçen yıl ise Frederic Caudron’u ağırlayan organizasyon, bu yıl 2006 ve 2012 yıllarında dünya, 2007 yılında Avrupa, 2013 Dünya Oyunları Şampiyonu ve 6 ıstaka 50 sayı ile kırılması güç dünya rekoru sahibi Belçikalı Eddy Merckx'i konuk edecek.

Turnuvaya Türkiye’den Turgay Orak, Ömer Karakurt, Berkay Karakurt, Mehmet Gören, Birol Uymaz, Gökhan Salman ve Murat Tüzül gibi isimler de yer alacak.

merc.jpg
Eddy Merckx İstanbul'da mücadele edecek

Ayrıca Tümer Metin ve sanatçı Baha da final etaplarına katılacak.

