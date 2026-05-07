Dünya Kupası’nı izleyene 50 bin dolar ödenecek

ABD, Meksika ve Kanada’nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası’na sayılı günler kala, futbolseverler için ilginç bir iş fırsatı ortaya çıktı. A Milli Takım’ın da katılacağı turnuva öncesinde FOX Sports ve iş arama platformu Indeed, “Dünya Kupası İzleme Sorumlusu” adıyla sıra dışı bir pozisyon ilanı yayımladı.

104 MAÇ, CAM BİR KÜRENİN İÇİNDE

Görevi kazanan şanslı kişi, turnuvadaki 104 karşılaşmanın tamamını FOX One üzerinden 4K kalitesinde izleyecek. Ancak bu izleme deneyimi evde veya bir ofiste gerçekleşmeyecek. Seçilen aday, New York’un ünlü Times Square meydanında özel olarak tasarlanmış, şeffaf bir cam küpün içinde görev yapacak.

SADECE İZLEMEKLE SINIRLI DEĞİL

“Chief World Cup Watcher” olarak adlandırılan bu pozisyon, yalnızca maç izlemeyi değil, aynı zamanda sosyal medya platformları üzerinden içerik üreterek heyecanı dünyayla paylaşmayı da kapsıyor. Yani izleme sorumlusu, bir yandan futbolun coşkusunu yaşarken bir yandan da anlık paylaşımlarla turnuva atmosferini küresel ölçekte yayacak.

'TARİHİ BİR FIRSAT'

Projenin arkasındaki isimlerden FOX Sports Pazarlama Başkanı Robert Gottlieb, bu ilanın turnuvanın ruhunu yansıttığını belirterek, “Bu turnuva tarihi bir organizasyon olacak ve biz de buna uygun tarihi bir işe alım yapıyoruz. Adayımız, her ulusun hikayesini ve futbolun büyüleyici anlarını kutlayacağı hayatının fırsatını yakalayacak” ifadelerini kullandı. Kazanan talihli, turnuva sonunda 50 bin doların sahibi olacak.