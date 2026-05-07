Dünya Kupası’nı izleyene 50 bin dolar ödenecek

Dünya Kupası’nı izleyene 50 bin dolar ödenecek
Yayınlanma:
2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde FOX Sports ve Indeed, turnuva boyunca New York’un Times Square meydanında cam bir küre içinde maç izleyip sosyal medya içeriği üretecek bir “Dünya Kupası İzleme Sorumlusu” arıyor. Kazanan aday, görevin sonunda 50 bin dolar kazanacak.

ABD, Meksika ve Kanada’nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası’na sayılı günler kala, futbolseverler için ilginç bir iş fırsatı ortaya çıktı. A Milli Takım’ın da katılacağı turnuva öncesinde FOX Sports ve iş arama platformu Indeed, “Dünya Kupası İzleme Sorumlusu” adıyla sıra dışı bir pozisyon ilanı yayımladı.

104 MAÇ, CAM BİR KÜRENİN İÇİNDE

Görevi kazanan şanslı kişi, turnuvadaki 104 karşılaşmanın tamamını FOX One üzerinden 4K kalitesinde izleyecek. Ancak bu izleme deneyimi evde veya bir ofiste gerçekleşmeyecek. Seçilen aday, New York’un ünlü Times Square meydanında özel olarak tasarlanmış, şeffaf bir cam küpün içinde görev yapacak.

A Milli Takım Dünya Kupası öncesi 2 hazırlık maçı yapacak: Rakipler açıklandıA Milli Takım Dünya Kupası öncesi 2 hazırlık maçı yapacak: Rakipler açıklandı

SADECE İZLEMEKLE SINIRLI DEĞİL

“Chief World Cup Watcher” olarak adlandırılan bu pozisyon, yalnızca maç izlemeyi değil, aynı zamanda sosyal medya platformları üzerinden içerik üreterek heyecanı dünyayla paylaşmayı da kapsıyor. Yani izleme sorumlusu, bir yandan futbolun coşkusunu yaşarken bir yandan da anlık paylaşımlarla turnuva atmosferini küresel ölçekte yayacak.

Cüneyt Çakır'ın Dünya Kupası'ndaki görevi belli olduCüneyt Çakır'ın Dünya Kupası'ndaki görevi belli oldu

'TARİHİ BİR FIRSAT'

Projenin arkasındaki isimlerden FOX Sports Pazarlama Başkanı Robert Gottlieb, bu ilanın turnuvanın ruhunu yansıttığını belirterek, “Bu turnuva tarihi bir organizasyon olacak ve biz de buna uygun tarihi bir işe alım yapıyoruz. Adayımız, her ulusun hikayesini ve futbolun büyüleyici anlarını kutlayacağı hayatının fırsatını yakalayacak” ifadelerini kullandı. Kazanan talihli, turnuva sonunda 50 bin doların sahibi olacak.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

O kaşığı yalamadan önce bir kez daha düşünün! Karşı koymak zor ama çiğ hamur tehlikeli bir tuzak
Fenerbahçe nasıl kurtulur? 'Mesih' bekler gibi 'Kurtarıcı' beklenmez
"Deli misin?" diyenlere inat 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi
40 dakikalık yol 40 saniye oldu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor: Barajlar yüzde 100 dolu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor
Barajlar yüzde 100 dolu
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Sihir değil mühendislik!
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu
Geleceği şansa bırakmayın: 60 yaşından sonra hayat kurtaran erken teşhis testleri
3 kişi kör oldu! Türkiye'de de satılan dev marka 8 milyon ürününü geri çağırdı
Bankalar kara haberi verdi: Tarlasını satan satana
Erman Toroğlu: "Sakın ha"yı öğrendim Galatasaray'la ilgili
Spor
PSG Bayern Münih'i eledi: Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu
PSG Bayern Münih'i eledi: Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu
Türkiye için Formula 1 müjdesini verdi
Türkiye için Formula 1 müjdesini verdi