Derbi sonrası Beşiktaş'taki krizi açıkladı

Süper Lig’in 8. haftasında Beşiktaş deplasmanda Galatasaray ile karşılaştı. Siyah-beyazlılar, 10 kişi kalan rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

“BEŞİKTAŞ KALESİNDE KRİZ VAR”

Karşılaşmanın ardından derbiye dair konuşan Ali Ece, kaledeki sorunlara dikkat çekti. Ali Ece konuşmasında “Fabri’den beri Beşiktaş kalesinde bir kriz var. Yine de aralarındaki en iyisi Mert Günok. Ancak Mert geçen sezonki kadar iyi değilse ve beklentiyi karşılamıyorsa, Ersin’i kaleye geçireceksin. Eğer Ersin de hâlâ Mert’i kesemiyorsa, orayı yenilemelisin” dedi.

Ali Ece'den derbi yorumu

“OSIMHEN GİBİ USTA İSİMLERLE TARTIŞMAYA GİRMEMELİ”

Emirhan Topçu ile Osimhen arasındaki tartışmaya da değinen Ali Ece, “Djalo da yavaş yavaş ekleyerek geliyor. Ancak Emirhan gibi genç bir oyuncu derbilerde Osimhen gibi usta isimlerle tartışmaya girmemeli. Ev sahibi 10 kişi kaldığında rakip, seni de 10 kişi bırakmak ister. Hamle stoperinin cebinde sarı kart olmayacak. Gereksiz bir kart gördü; pozisyon icabı başka bir yerde görebilirdi” sözlerini sarf etti.