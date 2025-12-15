David Jurasek iddiası: Nihat Kahveci kendinden geçti

David Jurasek iddiası: Nihat Kahveci kendinden geçti
Yayınlanma:
Eski milli futbolcu Nihat Kahveci’den Beşiktaş’ın yeni transferine çok sert sözler geldi. Trabzonspor-Beşiktaş derbisinin ardından Nihat Kahveci, siyah-beyazlıların yeni transferi Jurasek hakkında çok konuşulacak bir iddiayı gündeme taşıdı.

Süper Lig’in 16. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanan nefes kesen derbide hakem kararları, kırmızı kart, goller ve maç sonrası tartışmalar haftaya damgasını vurdu. Derbi 3-3’lük skorla sona erdi.
Karşılaşmanın ardından eski milli futbolcu ve spor yorumcusu Nihat Kahveci, hem derbiyi değerlendirdi hem de Beşiktaş’ın yeni transferi David Jurasek hakkında sert açıklamalarda bulundu.
Kahveci ayrıca Siyah - Beyazlıların yeni transferiyle ilgili çok önemli bir iddiayı da gündeme getirdi.

6 GOL 37 ŞUT

Derbiyi yorumlayan Kahveci, “6 gol, 37 şut, direkten dönen toplar. Maçta yok yoktu. Derbi dediğin böyle olur. Birbirinden güzel gollere ve pozisyonlara doyduk. Bu skor Galatasaray’a yaradı” ifadelerini kullandı.

"TIR, KAMYON, TREN... NE VARSA..."

Beşiktaş’ın 10 kişi kaldıktan sonra tamamen savunmaya çekildiğini belirten Kahveci, “Tır, kamyon, tren, otobüs. Ne varsa hepsini çekti. Bu kadar aciz oynanmaz” sözleriyle Siyah - Beyazlıları eleştirdi.

FLAŞ İDDİA

Beşiktaşlı futbolcu David Jurasek’i hedef alan Kahveci, “Jurasek artık yok. Beşiktaş tarihinin en kötü transferi. İlk 5’in içine rahat girdi, hatta 1 numara oldu. Attığı şut ne kadar kötüydü, Abraham’ı görse belki maç 4-2 bitecek. Tercihiyle galibiyeti engelledi” diyerek sert ifadeler kullandı.

2023/10/21/nihat-kahvecinin-kopegini-parcaladilar-1.jpg

Nihat Kahveci, Trabzonspor - Beşiktaş derbisinin futbolseverlere büyük keyif verdiğini ancak Beşiktaş’ın kırmızı kart sonrası oyun planının ve Jurasek’in tercihinin sonucu doğrudan etkilediğini vurguladı. Derbinin hakemi Ali Şansalana'a da eleştiriler hala sürüyor.

