Burak Yılmaz’ın istifasıyla ilgili yeni açıklama: Geri dönüş yok gibi

Gaziantep FK teknik direktörü Burak Yılmaz, Çaykur Rizespor maçı sonrası yaptığı flaş açıklamalarla görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, Burak Yılmaz’ın istifası ile ilgili Radyo Spor’a konuştu.

''GERİ DÖNÜŞ YOK''

Memik Yılmaz yaptığı açıklamada, "Burak hoca ile henüz konuşmadım. Sağlık sorunlarım var. Bir operasyon geçirdim. Geçmişte Burak Yılmaz yine istifa etmişti. Geri döndürmeyi başarmıştık. Bu sefer geri dönüş yok gibi. Burak hoca istifasını sundu. Yapacak bir şey yok. Türk futbolunda oluyor böyle şeyler. İki taraf için de hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

BURAK YILMAZ NE DEDİ?

40 yaşındaki teknik direktör, Çaykur Rizespor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında "Ben istifa ediyorum bugün. Bıktım çünkü. Burada bir adaletsizlik var. Burada bir terbiyesizlik var. Burada bir hak yeme var. Bunu bir tek ben söyleyebiliyorum. Çünkü benim alnım açık. Alengirli işlerim yoktur, Allah'ıma şükürler olsun. Ama bu böyle gitmez." dedi.

''BU FEDERASYON BAŞKANIYLA OLMAZ''

Burak Yılmaz, "Konuşmalar oluyor, 'Burak Yılmaz para alıyor.' Ben para almıyorum Gaziantep'ten. Çok cüzi bir rakam alıyorum. Oyuncularım için çok fedakarlık yaptım. Maaşları yatsın, primleri yatsın diye çok fedakarlık yaptım. Ama kendi içlerindeki çatışmalardan dolayı beni çok kırdılar. Bir söz verdim. Sözün esiri oldum. Başkanım çok ağır ameliyat geçirdi, 'seni bırakmayacağım' dedi. Bu hakemlerle olmaz. Şampiyon olan da içine sinmez. Küme düşen de içine sinmez. Bu federasyon başkanıyla olmaz. Bu federasyonla olur mu? Allah razı olsun Dünya Kupası'na götürdüler. Saygı duyuyorum. Bana ceza verecekler, istediklerini versinler. Birilerinin bunu söylemesi lazım. Doğruyu söylemesi lazım." yorumunu yaptı.