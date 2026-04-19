Burak Yılmaz Türkiye defterini kapattı

Gaziantep FK-Çaykur Rizespor maçı sonrası yaptığı açıklamalarla TFF ve MHK’yı topa tutarak istifa eden Burak Yılmaz, kariyeri ile ilgili önemli bir karar aldı.

Süper Lig’in 29. haftasında oynanan Gaziantep FK-Çaykur Rizespor maçı sonrası teknik direktör Burak Yılmaz, TFF ve MHK’yı topa tutarak flaş ifadeler kullanmıştı.
Genç teknik adam, ağır sözleri sonrası görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.
Yaşananların ardından PFDK’ya sevk edilen Burak Yılmaz, toplamda 2 maç men, 75 gün hak mahrumiyeti ve 1 milyon 160 bin TL’lik ağır para cezası almıştı.

BURAK YILMAZ KARARINI VERDİ

TFF’nin tarihi bir ceza verdiği 40 yaşındaki teknik adam, geleceği için önemli bir karara imza attı.
Burak Yılmaz’ın yakın çevresine Türkiye’de teknik direktörlüğe ara vereceğini söylediği öne sürüldü.
Genç teknik adamın kariyerine Avrupa’da devam etmek istediği ve referanslarını bu yönde kullanacağı ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Yüzde 20 büyüyen pikap pazarında mevsimi geldi rekabet kızıştı
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Real Madrid'de kriz çıktı: Arda Güler listede yok
Ev kullanımı için “tak çalıştır” ısıtma sistemine ne dersiniz? Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının!
Hem ısıtan hem soğutan "mono" sistem
Akıllı evlerin akıllı üyesi! Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor: Baraj kapakları bir bir açıldı
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor:
Baraj kapakları bir bir açıldı
Soluksuz 49 saat: Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor!
49 saat hiç durmadılar!
Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Eskiden belleri bükülürdü! Şimdi yatarak para kazanıyorlar
Eskiden belleri bükülürdü!
Yatarak para kazanıyorlar
Pıhtı bir anda atmaz yıllarca yolunu gözler!
2026’ da kimliğiniz garajınızda saklı!
Samsunspor Beşiktaş: İlk 11'ler
Samsunspor Beşiktaş: İlk 11'ler
Bonservisine toplam 370 milyon euro ödendi: Fenerbahçe ve Beşiktaş karşı karşıya geldi
Bonservisine toplam 370 milyon euro ödendi: Fenerbahçe ve Beşiktaş karşı karşıya geldi
Sadettin Saran futbolcularla yaptığı görüşmeyi açıkladı
Sadettin Saran futbolcularla yaptığı görüşmeyi açıkladı