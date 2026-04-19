Burak Yılmaz Türkiye defterini kapattı

Süper Lig’in 29. haftasında oynanan Gaziantep FK-Çaykur Rizespor maçı sonrası teknik direktör Burak Yılmaz, TFF ve MHK’yı topa tutarak flaş ifadeler kullanmıştı.

Genç teknik adam, ağır sözleri sonrası görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.

Yaşananların ardından PFDK’ya sevk edilen Burak Yılmaz, toplamda 2 maç men, 75 gün hak mahrumiyeti ve 1 milyon 160 bin TL’lik ağır para cezası almıştı.

BURAK YILMAZ KARARINI VERDİ

TFF’nin tarihi bir ceza verdiği 40 yaşındaki teknik adam, geleceği için önemli bir karara imza attı.

Burak Yılmaz’ın yakın çevresine Türkiye’de teknik direktörlüğe ara vereceğini söylediği öne sürüldü.

Genç teknik adamın kariyerine Avrupa’da devam etmek istediği ve referanslarını bu yönde kullanacağı ifade edildi.