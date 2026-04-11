Brezilya mı Almanya mı? En çok şampiyon hangisi oldu? İşte Dünya Kupası şampiyonları

2026 Dünya Kupası için geri sayım sürüyor. Peki 1930 yılından bu yana 4 yılda bir düzenlenen turnuvada en çok şampiyon hangi ülke oldu? Brezilya mı, Almanya mı? İşte Dünya Kupası şampiyonları.

1930'da başlayan şampiyona 1942 ve 1946 yıllarında 2. Dünya Savaşı nedeniyle düzenlenemedi.

Dünya Kupası hakemleri açıklandı: Türk hakem var mı?

Bugüne kadar düzenlenen 22 şampiyonaya 80 farklı ülke katıldı. 13 ülke final oynadı, 8'i şampiyon oldu.

Brezilya 22 turnuvada da yer alan tek ülke. Ayrıca 5 şampiyonlukla da ilk sırada. Almanya ve İtalya'nın 4'er, Arjantin'in 3, Uruguay ve Fransa'nın 2'şer, İngiltere ve İspanya'nın 1'er şampiyonlukları bulunuyor.

İŞTE DÜNYA KUPASI FİNALLERİ VE ŞAMPİYONLARI

1930 Uruguay

URUGUAY-Arjantin: 4-2

1934 İtalya

İTALYA-Çekoslavakya: 2-1

1938 Fransa

İTALYA-Macaristan: 4-2

1950 Brezilya

URUGUAY-Brezilya: 2-1

1954 İsviçre

BATI ALMANYA-Macaristan: 3-2

1958 İsveç

BREZİLYA-İsveç: 5-2

1962 Şili

BREZİLYA-Çekoslavakya: 3-1

1966 İngiltere



İNGİLTERE-BATI ALMANYA: 4-2

1970 Meksika

BREZİLYA-İtalya: 4-1

1974 Batı Almanya

BATI ALMANYA-Hollanda: 2-1

1978 Arjantin

ARJANTİN-Hollanda: 3-1

1982 İspanya

İTALYA-Batı Almanya: 3-1

1986 Meksika



ARJANTİN-Batı Almanya: 3-2

1990 İtalya

BATI ALMANYA-Arjantin: 1-0

1994 ABD

BREZİLYA-İtalya: 0-0 (3-2 P)

1998 Fransa

FRANSA-Brezilya: 3-0

2002 Japonya



BREZİLYA-Almanya: 2-0

2006 Almanya

İTALYA-Fransa: 1-1 (5-3 P)

2010 Güney Afrika

İSPANYA-Hollanda: 1-0

2014 Brezilya



ALMANYA-Arjantin: 1-0

2018 Rusya

FRANSA-Hırvatistan: 4-2

2022 Katar

ARJANTİN-Fransa: 3-3 (4-2 P)