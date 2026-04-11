Brezilya mı Almanya mı? En çok şampiyon hangisi oldu? İşte Dünya Kupası şampiyonları
2026 Dünya Kupası için geri sayım sürüyor. Peki 1930 yılından bu yana 4 yılda bir düzenlenen turnuvada en çok şampiyon hangi ülke oldu? Brezilya mı, Almanya mı? İşte Dünya Kupası şampiyonları.
1930'da başlayan şampiyona 1942 ve 1946 yıllarında 2. Dünya Savaşı nedeniyle düzenlenemedi.
Bugüne kadar düzenlenen 22 şampiyonaya 80 farklı ülke katıldı. 13 ülke final oynadı, 8'i şampiyon oldu.
Brezilya 22 turnuvada da yer alan tek ülke. Ayrıca 5 şampiyonlukla da ilk sırada. Almanya ve İtalya'nın 4'er, Arjantin'in 3, Uruguay ve Fransa'nın 2'şer, İngiltere ve İspanya'nın 1'er şampiyonlukları bulunuyor.
İŞTE DÜNYA KUPASI FİNALLERİ VE ŞAMPİYONLARI
1930 Uruguay
URUGUAY-Arjantin: 4-2
1934 İtalya
İTALYA-Çekoslavakya: 2-1
1938 Fransa
İTALYA-Macaristan: 4-2
1950 Brezilya
URUGUAY-Brezilya: 2-1
1954 İsviçre
BATI ALMANYA-Macaristan: 3-2
1958 İsveç
BREZİLYA-İsveç: 5-2
1962 Şili
BREZİLYA-Çekoslavakya: 3-1
1966 İngiltere
İNGİLTERE-BATI ALMANYA: 4-2
1970 Meksika
BREZİLYA-İtalya: 4-1
1974 Batı Almanya
BATI ALMANYA-Hollanda: 2-1
1978 Arjantin
ARJANTİN-Hollanda: 3-1
1982 İspanya
İTALYA-Batı Almanya: 3-1
1986 Meksika
ARJANTİN-Batı Almanya: 3-2
1990 İtalya
BATI ALMANYA-Arjantin: 1-0
1994 ABD
BREZİLYA-İtalya: 0-0 (3-2 P)
1998 Fransa
FRANSA-Brezilya: 3-0
2002 Japonya
BREZİLYA-Almanya: 2-0
2006 Almanya
İTALYA-Fransa: 1-1 (5-3 P)
2010 Güney Afrika
İSPANYA-Hollanda: 1-0
2014 Brezilya
ALMANYA-Arjantin: 1-0
2018 Rusya
FRANSA-Hırvatistan: 4-2
2022 Katar
ARJANTİN-Fransa: 3-3 (4-2 P)